¿Por qué México Podría Albergar por Cuarta Vez la Copa del Mundo con el Mundial 2038?

El sueño mundialista acabó para México luego de 24 días, pero el país podría albergar una justa internacional de la FIFA por cuarta ocasión en 2038 si se cumplen algunas condiciones. En N+ te contamos cuáles son las proyecciones.

Erasmo Zarazúa, internacionalista de la Universidad Iberoamericana especializado en deportes, publicó un análisis sobre las próximas ediciones del Mundial de futbol y señaló que México podría repetir como sede dentro de 12 años.

En específico, el profesor indicó un requisito que la FIFA ya ha sugerido anteriormente: ampliar la participación a 64 selecciones. Históricamente, se había permitido la competición a 32 equipos, pero para el torneo de 2026, que coorganizaron por primera vez tres naciones, se abrió el espacio a 12 países más.

México es el único país que ha organizado tres mundiales: 1970, 1986 y este 2026 en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Los mundiales de 2030 y 2034 ya están asignados. Dentro de cuatro años, las sedes principales serán España, Marruecos y Portugal, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay actuarán como sedes conmemorativas exclusivas para albergar un único partido inaugural cada uno en suelo sudamericano.

Por su parte, el Mundial 2034 tendrá como sede absoluta y única a Arabia Saudita. Por ello queda pendiente qué país o países organizarán el torneo en 2038.

¿Cómo México sería sede del Mundial 2038?

Erasmo Zarazúa afirma que México tendría posibilidades de ser sede del Mundial 2038, no por sí solo, sino como parte de una candidatura regional encabezada por Estados Unidos, aprovechando la infraestructura construida o remodelada este 2026.

Las condiciones que menciona el especialista son:

Que la FIFA aumente permanentemente el Mundial a 64 selecciones, elevando el número de partidos y la necesidad de más sedes.

Que la infraestructura utilizada en 2026 permanezca vigente, reduciendo significativamente la inversión necesaria respecto a otros aspirantes.

Que el Mundial 2026 sea considerado un éxito organizativo y económico, fortaleciendo la confianza de la FIFA en una nueva candidatura norteamericana.

Que la política de rotación permita una candidatura de la CONCACAF para 2038, una vez celebrados los torneos de 2030 y 2034.

Ampliar el número de estadios mexicanos, incorporando inmuebles que no fueron utilizados en 2026, como el Estadio Olímpico Universitario, el Estadio Jalisco, el Estadio Cuauhtémoc o el Estadio Universitario (o su eventual reemplazo).

Presentar una candidatura multinacional, no necesariamente limitada a Estados Unidos y México, sino con la posibilidad de sumar países de Centroamérica y el Caribe para distribuir algunos encuentros.

Otros posibles candidatos

El abanico de candidatos para 2038 se reduce por la política de rotación que la FIFA ha aplicado en los últimos procesos. Dentro de 12 años correspondería a países de Asia o de América.

Los escenarios más viables son:

Oceanía : Australia (posiblemente con Nueva Zelanda) es un aspirante natural si la FIFA busca una sede inédita, aunque requeriría ampliar su infraestructura para un torneo de mayor tamaño.

China : Sería una opción fuerte únicamente si la FIFA modifica o flexibiliza la rotación continental, ya que pertenece a la Confederación Asiática, cuya sede será Arabia Saudita en 2034.

India: Representa una apuesta de largo plazo por su mercado y crecimiento económico, pero necesitaría inversiones masivas en infraestructura deportiva y de transporte.

Zarazúa insiste en que, si la FIFA expande el torneo a 64 selecciones, los candidatos con mayor capacidad logística serían aquellos que ya cuentan con una amplia red de estadios, aeropuertos y hoteles o que puedan organizar el torneo junto con otros países.

ASJ