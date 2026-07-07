¿Por qué México Podría Albergar por Cuarta Vez la Copa del Mundo con el Mundial 2038?

El país tendría posibilidades de ser sede de la competencia internacional de la FIFA dentro de 12 años como parte de una candidatura regional

MéxicoErasmo Zarazúa afirma que México tendría posibilidades de ser sede del Mundial 2038, no por sí solo. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Mundial 2038 podría llegar a México como parte de una candidatura regional. ¿Qué se necesita para que esto suceda? Te contamos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+