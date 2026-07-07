¿Cuándo Juega la Mexicana Giuliana Olmos en Dobles de Wimbledon 2026?

Los mexicanos siguen triunfando en el deporte, ahora la tenista Giuliana Olmos llegó a los Cuartos de Final de Wimbledon. Y en N+ te adelantamos cuándo se le podrá ver jugar en los Dobles.

La Federación Mexicana de Tenis reportó que es la primera mexicana en 65 años que llega a los Cuartos de Final de Wimbledon, en la modalidad dobles.

La mexicana y la estonia Ingrid Neel noquearon hoy a las terceras sembradas de los campeonatos, la kazaja Anna Danilina y la serbia Aleksandra Krunic al son de 5-7 y 6-4.

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¿Cuándo juega la mexicana Giuliana Olmos los dobles en Wimbledon 2026?

Será el 8 de julio de 2026 cuando la mexicana Giuliana Olmos y su compañera, la estonia Ingrid Neel jueguen los Cuartos de Final de Dobles Femenil en Wimbledon. De acuerdo con el Calendario del próximo miércoles ese día se jugarán los Cuartos de Final de Dobles Femenil y Varonil.

Se enfrentarán con la pareja china de Xinyu Jiang (41 de orbe) y Yifan Xu (50), la alemana Lara Siegemund y la rusa Vera Zvonareva.

La FMT remarcó que esta temporada de pasto, la mexicana y la estonia marchan como mancuerna con marca de 7-2.

Giuliana Olmos ya tiene cuartos de final en cuatro Grand Slams, lo cual por tenis femenino de México sólo había conseguido Yola Ramírez.

Giuliana Olmos, la primera mexicana en Cuartos de Final Modalidad Dobles

También conocida como "Gugu", es la primera connacional que avanza a unos cuartos de Final en Wimbledon en modalidad de Dobles en 65 años, desde la dupla de Yola Martínez y Rosa María Reyes.

Martínez y Reyes lo lograron en el verano de 1961 sobre el césped de Londres. De hecho, fueron semifinalistas por tres años consecutivos, de 1957 a 1959.

Giuliana Olmos se suma a los triunfos del ciclista mexicano Issac del Toro, así como del piloto Pato O'Ward el pasado fin de semana.

SARR