¿Cuándo Juega la Mexicana Giuliana Olmos en Dobles de Wimbledon 2026?

Giuliana Olmos ya tiene cuartos de final en cuatro Grand Slams, lo cual por tenis femenino de México sólo había conseguido por la tenista Yola Ramírez

Giuliana Olmos en Wimbledon. La Mexicana avanza a Cuartos de Final.Giuliana Olmos se metió por primera vez a unos cuartos de final en Wimbledon. Foto: Reuters.

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