Folarin Balogun, el Jugador Estrella que Nació en Estados Unidos por Accidente; Aquí Su Historia

Los mundiales exponen las paradojas en que viven los países participantes. Donald Trump se ha convertido en un férreo enemigo de la ciudadanía por nacimiento.

No obstante, la principal estrella de su selección obtuvo la nacionalidad gracias a este principio protegido por la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Esta es la historia de Folarin Balogun, el jugador que nació por accidente en Nueva York.

La estrella estadounidense que nació por accidente en Nueva York

En la última década, han proliferado los casos de jugadores con doble nacionalidad que deben decidir qué selección representarán en la cancha. Luca Zidane, hijo de la estrella francesa, decidió defender la portería de Argelia, la patria de sus abuelos.

Por su parte, Achraf Hakimi nació en Madrid y se formó en España, pero juega con la playera de Marruecos. En una situación semejante se encuentra Folarin Balogun, quien creció en Inglaterra y cuyos padres son de origen nigeriano. Sin embargo, en el Mundial 2026 el delantero del Monaco ha debutado como la estrella de los Estados Unidos.

Folarin Balogun nunca ha vivido en Estados Unidos. Su infancia y juventud transcurrió en Londres, donde se formó como futbolista ocurrió en la escuela del Arsenal. Llegó a jugar en la selección sub-21 de Inglaterra, aunque aseguró estar abierto a jugar para Nigeria.

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Sin embargo, tras un proceso de reclutamiento, en 2023 la FIFA aprobó que Folarin Balogun jugara para los Estados Unidos, el país donde nació por accidente un 3 de julio del 2001.

Sus padres habían visitado Nueva York cuando su madre estaba embarazada. En el avión de regreso a Londres, el personal de la aerolínea impidió que la mujer abordara el vuelo, debido al avanzado estado de su embarazo.

La madre de Balogun tuvo que dar a luz en Brooklyn. Debido a que la Enmienda 14 de la Constitución defiende la ciudadanía por nacimiento, Folarin Balogun es estadounidense, aunque fuese por accidente.

Cabe señalar que la ciudadanía por nacimiento ha sido criticada por el partido Republicano. El gobierno de Donald Trump ha buscado sin éxito desmontar esta enmienda.

La posible interferencia gubernamental que manchó la participación de Estados Unidos

Previo al encuentro contra Bélgica en octavos de final, la presencia de Balogun en la cancha se ha convertido en una controversia política. El jugador fue expulsado en el anterior partido, contra Bosnia y Herzegovina. Las reglas indican claramente que todo jugador que recibe una tarjeta roja no puede participar en el siguiente partido de su equipo.

Sin embargo, Estados Unidos ha conseguido que a su jugador se le permita jugar contra Bélgica, pese a la claridad del reglamento.

El presidente Donald Trump se jactó de haber pedido a la FIFA que reconsiderara la suspensión y el organismo presidido por Gianni Infantino ha concedido. Después del anuncio, el republicano escribió en Truth Social que la federación había tomado “la decisión correcta”.

La medida ha sido denunciada como un acto de interferencia política, ajena al espíritu deportivo y el juego limpio. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol denunció que se había “cruzado una línea roja”. Por su parte, Bélgica apeló, sin éxito, la decisión.

El mundo del deporte y la política en Estados Unidos ha recibido el escándalo con una posición ambigua. Algunos comentaristas han asegurado que la sanción a Folarin Balogun era desmedida, pese a ser una aplicación estándar del reglamento. Pocos han denunciado la interferencia de Donald Trump en el Mundial 2026. Al respecto, León Krauze, periodista mexicano radicado en Estados Unidos escribió en X:

“Me parece asombroso que colegas estadounidenses a los que respeto, en el deporte y más allá, estén celebrando o minimizando lo que debería ser obvio: la interferencia política abierta en una decisión disciplinaria en una Copa del Mundo es poco ética, inaceptable y profundamente peligrosa”.