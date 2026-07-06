Folarin Balogun, el Jugador Estrella que Nació en Estados Unidos por Accidente; Aquí Su Historia

Antes de convertirse en la estrella de su selección y en el centro de una controversia por la intervención de Trump en el Mundial, Folarin Balogun empezó su vínculo con Estados Unidos por accidente

Folarin BalogunFolarin Balogun, el jugador que nació por accidente en Estados Unidos. Foto: Reuters

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¿Cómo un nacimiento accidental en Nueva York convirtió a Folarin Balogun en la estrella de EE.UU.? Su historia y la polémica intervención de Trump en el Mundial 2026 aquí.

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