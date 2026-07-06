¿Balogun Jugará el EUA vs Bélgica? FIFA Toma Decisión sobre Tarjeta Roja

La Comisión de Apelación de la FIFA rechazó este lunes, por considerarla inadmisible, la solicitud de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) para revertir la decisión que permite al delantero estadounidense Folarin Balogun jugar el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Bélgica, pese a haber sido expulsado con tarjeta roja directa en la fase anterior del torneo.

¿Por qué la FIFA desechó la apelación belga?

El organismo determinó que la RBFA no tenía facultad para impugnar la decisión, al no ser parte del procedimiento disciplinario.

"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", indica el comunicado de la FIFA.

La FIFA precisó que el presidente de la Comisión de Apelación, el estadounidense Neil Eggleston, no participó en esta resolución.

El antecedente de la expulsión de Balogun

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el Mundial con tres goles, fue expulsado el 1 de julio en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, tras una revisión del VAR por una falta en la que golpeó con los tacos la pierna de un jugador rival. La sanción original le impedía jugar los octavos de final, pero la Comisión Disciplinaria de la FIFA la suspendió por un año, lo que habilitó al delantero para enfrentar a Bélgica hoy en Seattle.

Foto: Reuters

Esa suspensión de la sanción se dio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión de la jugada.

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera ni siquiera infracción, pensé que eran dos grandes atletas corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", dijo Trump.

Infantino confirmó la llamada y dijo que la decisión sobre Balogun correspondió de forma independiente al Comité Disciplinario de la FIFA. La RBFA envió además un correo a la FIFA que se interpreta como una nueva solicitud de apelación, y la UEFA señaló en un comunicado que la decisión compromete el trato igualitario entre los equipos de la competición.

Lo que se sabe hasta ahora