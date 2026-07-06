¿Balogun Jugará el EUA vs Bélgica? FIFA Toma Decisión sobre Tarjeta Roja

La FIFA rechazó por inadmisible la apelación de Bélgica contra la decisión que le permite a Balogun jugar el EUA vs Bélgica pese a su tarjeta roja

¿Balogun Jugará el EUA vs Bélgica? FIFA Toma Decisión sobre Tarjeta RojaFoto: Reuters

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