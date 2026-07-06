¿Qué le Pasó a Itatí Cantoral? La Actriz Reveló que Casi Muere Durante los Festejos en el Ángel

Itatí Cantoral contó el terror que vivió junto a su hija en los festejos del Ángel, en la misma jornada que dejó cuatro muertos en la CDMX.

itati-cantoral-penso-que-iba-a-morir-festejos-el-angel-independenciaFoto: GettyImages

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Una celebración que se tornó en pesadilla: Itatí Cantoral y su hija vivieron momentos críticos en el Ángel, donde 4 personas murieron. Conoce los detalles de su historia.

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