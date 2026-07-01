Muere la Hija del Cantante Germán Lizárraga: ¿Qué le Pasó a Yolanda Lizárraga Félix?

Yolanda Lizárraga Félix, hija del cantante Germán Lizárraga y nieta de don Cruz Lizárraga, falleció el 30 de junio. Esto se sabe de su muerte.

/muere-yolanda-lizarraga-hija-german-lizarragaFoto: Cuartoscuro

Destacado

Yolanda Lizárraga Félix, hija del cantante Germán Lizárraga, ha muerto. La noticia fue confirmada por Banda Estrellas de Sinaloa. Lee más sobre esta pérdida para la familia musical.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+