Muere la Hija del Cantante Germán Lizárraga: ¿Qué le Pasó a Yolanda Lizárraga Félix?

Este miércoles 1 de julio se dio a conocer la muerte de Yolanda Lizárraga Félix, hija del cantante Germán Lizárraga y nieta del fallecido fundador de Banda El Recodo, don Cruz Lizárraga.

¿Cómo se confirmó la noticia?

La noticia fue confirmada en las redes de Germán Lizárraga a través de un comunicado compartido por Banda Estrellas de Sinaloa, agrupación de la que el propio cantante es fundador. En el mensaje, la banda expresó: "Con gran tristeza, acompañamos a nuestro querido Germán Lizárraga y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querida hija, Yolanda Lizárraga Félix".

El comunicado continuó con palabras de apoyo hacia la familia: "Deseando que encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean. Hoy más que nunca, estamos con ustedes. Descanse en paz".

¿De qué murió Yolanda Lizárraga?

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de fallecimiento de la joven. Se sabe únicamente que presuntamente habría perdido la vida el 30 de junio, de acuerdo con un comunicado del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

¿Dónde será el último adiós?

En redes sociales trascendió que el último adiós a la hija de Germán Lizárraga sería en una funeraria ubicada en el centro de Mazatlán, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la familia.

Reacciones de la familia

Hasta ahora, Germán Lizárraga no ha hecho comentarios públicos al respecto. Sin embargo, Jorge "Sawey" Lizárraga, hijo de Jorge Lizárraga y sobrino del fundador de Banda Estrellas de Sinaloa, lamentó el deceso de su prima con un mensaje en redes: "Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz prima".

El fallecimiento de Yolanda Lizárraga se suma a una serie de pérdidas dolorosas para la dinastía musical sinaloense.