Accidentes

Hombre se Electrocuta en un Segundo Piso en Chihuahua; Instalaba Paneles Solares

Un hombre de aproximadamente 40 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado mientras maniobraba material para una instalación de paneles solares.

Paramédicos trasladan al lesionado a un hospitalParamédicos trasladan al lesionado a un hospital. Foto: N+

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Un hombre de 40 años resultó gravemente herido al recibir una descarga eléctrica en Chihuahua. Instalaba paneles solares en un segundo piso.

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