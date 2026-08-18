Hombre se Electrocuta en un Segundo Piso en Chihuahua; Instalaba Paneles Solares

Un hombre de aproximadamente 40 años resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras maniobraba material para una instalación de paneles solares en la colonia Villa, en la ciudad de Chihuahua.

El accidente ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Miguel Barragán y Francisco Villa, donde el hombre se encontraba trabajando en el segundo piso.

Tras recibir la descarga, el trabajador sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

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Agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar y acordonaron el área para evitar riesgos mientras se atendía la emergencia.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención al hombre, quien debido a las lesiones que presentaba fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.