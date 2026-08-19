Seguridad

Sujeto Detenido por Intentar Atacar con Arma Blanca a Policías en Hermosillo

Luego de presuntamente intentar lesionar con dos cuchillos a oficiales de la Policía Municipal, un hombre de 38 años quedó detenido en Hermosillo, Sonora.

Sujeto Detenido por Intentar Atacar con Arma Blanca a Policías en HermosilloSujeto Detenido por Intentar Atacar con Arma Blanca a Policías en Hermosillo. Foto: N+

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