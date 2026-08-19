Sujeto Detenido por Intentar Atacar con Arma Blanca a Policías en Hermosillo

Un hombre identificado como Isaías Paúl “N”, de 38 años de edad, que presuntamente intentó atacar con dos cuchillos a policías municipales terminó lesionado, luego de que uno de los agentes le disparar al repeler la agresión.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas del martes, por fuera de un comercio ubicado en los bulevares Real del Arco y Solidaridad, al poniente de Hermosillo, donde aseguraron también dos bombas molotov.



Al arribar los agentes al lugar del reporte fueron recibidos por el individuo, quien presuntamente se lanzó contra ellos armado con los cuchillos, mientras los amenazaba de muerte.



Ante el riesgo de ser atacados, uno de los policías disparó para evitar que continuara avanzando.



El hombre fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado al Hospital General del Estado, donde permanece bajo atención médica especializada bajo custodia.



La fiscalía estatal investiga además su posible relación con un incidente reportado la noche anterior en el mismo sector, donde habría intentado asaltar a personas y prender fuego a un lote de vehículos en venta.