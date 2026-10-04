Seguridad

Asesinan a Tiros a Dos Personas a Bordo de su Auto en Valle de Santiago, Guanajuato

Los agresores interceptaron a los dos hombres para dispararles en al menos 10 ocasiones

Las víctimas murieron en el lugar del ataque en Valle de Santiago.Foto: Facebook Adriana Sánchez

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Dos hombres asesinados a tiros en su auto por motociclistas en Valle de Santiago. Los agresores huyeron en camioneta, dejando a las víctimas sin vida.

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