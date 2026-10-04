Asesinan a Tiros a Dos Personas a Bordo de su Auto en Valle de Santiago, Guanajuato

Dos hombres que iban en un automóvil fueron asesinados a balazos por motociclistas que los interceptaron en calles del municipio de Valle de Santiago, quienes al lograr su objetivo, huyeron con rumbo desconocido a bordo de una camioneta.

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas iban en un automóvil por la avenida Democracia y dos motociclistas los interceptaron.

Sin mencionar palabra, los agresores sacaron de entre sus pertenencias una arma con la cual comenzaron a disparar en repetidas ocasiones sin importar que en la zona hubiera varios testigos, quienes al ver lo ocurrido llamaron al 911.

Los agresores, al lograr su objetivo se dieron a la fuga en otra camioneta que venía también detrás de ellos, dejando gravemente heridos a las dos víctimas. Minutos después, policías municipales fueron los primeros en llegar quienes pidieron el apoyo de los paramédicos.

Los rescatistas ya encontraron a ambos automovilistas sin signos vitales, por lo que al lugar acudieron los elementos de la Fiscalía de Guanajuato, así como del Semefo, quienes serán los encargados de continuar con las indagatorias corre