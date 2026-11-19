El tribunal español de la Audiencia Nacional con sede en Madrid confirmó a N+ que el empresario gasolinero, Juan Manuel Muñoz Luévano, fue detenido en Madrid.

Este jueves 19 de noviembre, se presentará ante el juez de guardia, Francisco de Jorge, del juzgado número 1 de este tribunal, en la capital española.

Cuando terminó la vista, se confirmó que el empresario quedó en prisión comunicada y sin fianza.

Su abogado pidió la libertad, y él se opuso a la extradición solicitada por Estados Unidos, gobierno que lo reclama por fraude mediante transferencias bancarias, contrabando de productos petrolíferos y blanqueo de capitales.

Ante ello, se realizará un juicio en el que se tendrá que resolver si procede, después de que ambas partes presenten sus argumentos y pruebas.

En un primer acercamiento con la Policía Nacional, que habría participado en el arresto del empresario, se negó a dar el nombre y cualquier otro dato de personas detenidas.

Sobre este caso, trascendió que se trata de una detención con fines de extradición, la cual fue solicitada por Estados Unidos.

También se habla de que tiene que ver con una investigación relacionada con el delito de contrabando de combustible en México, aunque será hasta que comparezca con el juez que se oficialicen los señalamientos.

Esta es la segunda vez que se detiene al Mono Muñoz en España. La primera fue en marzo de 2016, tras señalarlo como el enlace de Los Zetas en Europa.

Aunque las autoridades españolas autorizaron la extradición a Estados Unidos en 2017, fue poco más de dos años después que se llevó a cabo el proceso.

En ese país se declaró culpable de lavado de dinero, mientras que otros cinco cargos le fueron retirados. Le dictaron sentencia de cárcel por más de tres años, pero como ya los había pasado en detención, fue liberado.

En 2025, Muñoz fue detenido en Torreón, Coahuila, tras un conflicto con las autoridades al tratar de apoyar a los conductores de pipas que presuntamente llevaban huachicol.

Al detenerlo por amenazar a las fuerzas del orden, se le hallaron estupefacientes, por lo que fue consignado. Un juez determinó que podía seguir el proceso en libertad, ya que los delitos eran menores.

Después, no se supo nada de su paradero, aunque se cree que viajó a España y estuvo ahí durante todo este tiempo hasta que fue detenido una vez más en Madrid esta semana.

Con información de Yolanda Fernández y N+

ASJ | ICM