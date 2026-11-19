La autopista México-Querétaro es una de las más importantes en el país por el aforo diario que presenta: 80 mil en promedio, aunque llega a alcanzar picos de 130 mil unidades.

Esta afluencia la convierte también en una vía de constantes accidentes y problemas a lo largo de los 200 kilómetros de longitud que tiene esta carretera que conecta a la capital del país con el centro del territorio nacional.

Y no es para menos: Querétaro es un fuerte polo económico y de inversión para nuestro país, por lo que el desplazamiento de personas y el tránsito de mercancías es una constante.

Por esta razón, para que evites retrasos en tus actividades y superes puntos de conflicto vial, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) monitorean todos los días la autopista México-Querétaro.

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Circulación en la México-Autopista: Reporte de incidentes viales

Este jueves, la GN y Capufe registraron las siguientes afectaciones en esta vía que conecta a la CMDX con el centro del país:

A las 6:56 reportan carga vehicular en el kilómetro 42 en dirección a Querétaro.

A las 8:19 Capufe informó sobre carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán en dirección a CDMX. No reportan incidentes.

A las 8:44 sigue la carga vehicular sobre el kilómetro 42 rumbo a la ciudad de Querétaro cerca de la salida al poblado de Teoloyucan.

A las 10:12 la carga vehicular en el km 42 sigue, por lo que Capufe recomienda a los automovilistas a manejar con precaución.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+