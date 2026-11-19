Luego de que esta mañana un motociclista muriera tras caer en un socavón cuando llevaba a su hijo a la escuela, las autoridades colocaron una placa de metal en la oquedad en el Eje 3 Oriente y Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX); vecinos denunciaron el bache desde hace meses.

Roger, de 39 años de edad, y su hijo Alí, de 15 años de edad, circulaban por la vía primaria para dirigirse a la escuela cuando la motocicleta perdió el control después de caer en el socavón. Padre e hijo salieron proyectados contra un árbol.

Roger perdió la vida debido a sus lesiones, mientras que el menor de edad fue trasladado por sus familiares a un hospital donde lo reportan delicado. No obstante, su familia asegura que el daño psicológico es todavía mayor, porque el adolescente vio cómo su padre perdía la vida poco a poco mientras esperaban auxilio médico.

Después de este accidente que conmocionó a la ciudad, los vecinos de la colonia Jardín Balbuena explicaron a N+ que ese hoyo en el asfalto apareció hace meses, incluso, alertaron a las autoridades porque su tamaño aumentaba con el paso de los días.

“Se estuvo reportando. Venían a verlo pero no pasaba nada. Nada más venían a tomar fotos pero nada más”, contó uno de los habitantes, quien pidió resguardar su identidad.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué dijo Gobierno CDMX tras muerte de motociclista por socavón en Eje 3 Oriente?

Alexis otro vecino de la zona relató que fueron a denunciar la formación del socavón directamente con las autoridades, pero ignoraron sus reportes. Por esta razón, colocaban señalamientos y lo rellenaban con hojas y otros artículos para llamar la atención de conductores y peatones.

“Pues ya hasta que tuvo que suceder algo pues lo hicieron (la reparación), pero ni lo taparon bien, solo pudieron una placa metálica. Tuvo que morir una persona para que llegaran a arreglar la calle”, afirmó.

Tras el accidente en el que perdió la vida Roger, el motociclista que cayó en un socavón cuando iba con su hijo a la escuela, la Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que lamenta profundamente los hechos y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familiares.

Asimismo, detalló que la Fiscalía de CDMX ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. En tanto, el gobierno capitalino mantiene comunicación y acompañamiento a la familia ante esta situación.

Familia de motociclista demandará a Gobierno CDMX

Los seres queridos de Roger y Alí, aseguraron que atraviesan por una situación compleja, ya que no solo viven la pérdida de su familiar, sino que también esperan la recuperación del menor de edad. Arturo Pérez, hermano de Roger señaló que se trata de un caso de negligencia porque la reparación de esos problemas compete directamente a las autoridades.

“Quisiera que se hiciera justicia porque esto no puede pasar, el daño ya está hecho”, explicó.

Arturo indicó que sus sobrinos se quedaron sin el respaldo de su padre. “Han quedado sin el respaldo que era mi hermano, si no el daño también físico que sufrió mi sobrino mayor que iba con él”, afirmó.

Foto: N+

En tanto, la esposa de Roger, Lizbeth Esparza, asegura que se tiene que hacer justicia porque es trabajo de las autoridades destinar recursos para hacer las reparaciones necesarias que garanticen la seguridad vial.

“¿Qué hacen con todo el dinero? Impuestos que no sirven para nada. Mi esposo falleció por un socavón de la Ciudad de México”, dijo.

EPP