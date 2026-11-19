El humo al interior de un restaurante de Plaza Carso, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, provocó una movilización de servicios de emergencia en la Ciudad de México (CDMX); así ocurrió.

Los comensales dieron a conocer las imágenes del momento en el que varios empleados se encuentran en una parte del inmueble donde proviene el humo en el restaurante Loma Linda, mientras que otras personas piden ayuda al 911.

Luego de darse a conocer estos videos, Bomberos CDMX confirmó que un equipo de vulcanos acude a las inmediaciones de Plaza Carso para atender el reporte.

"Recibimos reporte de incendio en la colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada", escribieron en redes sociales.

¿Por qué reportaron humo en Plaza Carso hoy en CDMX?

Según información preliminar, el humo proveniente del restaurante Loma Linda en Plaza Carso, presuntamente se originó por un incendio en la máquina purificadora de agua del establecimiento.

Para colaborar con elementos de Bomberos, personal de Protección Civil acudió a las instalaciones. Debido a este incendio y a la cantidad de humo que se desprendió de dicha maquinaria, una persona resultó intoxicada, por lo que ya recibe la atención médica necesaria.

Al exterior, transeúntes y automovilistas se cuestionaron sobre qué pasó en Plaza Carso y ante la duda pidieron la presencia de servicios de emergencia, ya que es una zona bastante concurrida y con decenas de comercios.

Serán las autoridades quienes determinen con exactitud cómo ocurrió el incendio y si habrá o no posibles sanciones al restaurante. Durante las acciones no evacuaron a clientes o personal del centro comercial.

EPP