Todas las personas que usen un vehículo eléctrico personal (VEP) o un vehículo motorizado eléctrico personal (VEMEPE) para desplazarse, deben hacer su registro en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), por eso acá te decimos cómo hacerlo y quiénes tienen que realizar el trámite para obtener sus placas, tarjeta de circulación y su distintivo de movilidad eléctrica en CDMX, pues hay una fecha límite para hacerlo y quienes no estén en regla recibirán una multa de hasta 2,350 pesos.

Desde hace varias semanas la SEMOVI CMDX volvió obligatoria la regulación de todos los vehículos de movilidad eléctrica personal en la capital del país, por eso en una nota te dijimos cómo registrar las motos eléctricas en línea.

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¿Quiénes deben hacer registro de placas para scooter o bici eléctrica en CDMX?

Las personas que van a tener que registrar su vehículo para obtener placas son todos los VEMEPE que cumplen con cada una de las siguientes especificaciones:

Cuenta con acelerador independiente.

Tiene dos o más ruedas.

Está equipado con un motor eléctrico y su velocidad excede los 25 kilómetros por hora.

Su motor tiene una potencia continua nominal a partir de los 250 watts y hasta 1 kilowatt.

Son VEMEPE Tipo A los vehículos con peso de hasta 35 kilogramos y su trámite tiene un costo de 355 pesos.

Son VEMEPE Tipo B los vehículos con un peso mayor de los 35 kilogramos y hasta 350 kg y su trámite tiene un precio de 355 pesos.

También existen los vehículos eléctricos personales (VEP) que: no son motorizados; utilizan manubrio; tienen acelerador independiente; cuentan con dos yo más ruedas; están equipados con motor eléctrico y les proporciona una velocidad de hasta 25 k/h y su motor tiene una potencia menor a los 250 watts. Ellos también deben registrar su medio de transporte, pero solo es necesario que porten el distinto de movilidad eléctrica (DME) y el trámite es gratuito.

¿Cómo hacer el registro de placas para bici eléctrica o scooter en CDMX?

Para registrar tu vehículo eléctrico debes entrar al siguiente link: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi; Da clic en "Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Persona de la Ciudad de México"; acepta el aviso de privacidad y presiona "iniciar trámite digital".

Es importante tener en cuenta que las personas deben contar con una Cuenta Llave. Si aún no tienes una, acá te decimos cómo crearla gratis. Captura los datos y adjunta los documentos en formato PDF (identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de propiedad del vehículo, como factura o carta factura, comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses). Espera la validación, realiza el pago y agenda una cita para que recibas tus placas y demás documentos.

Inicialmente, la fecha límite para hacer el registro de scooter o bicicleta eléctrica era el 20 de noviembre. Ahora, la SEMOVI CDMX dio una prórroga para el próximo 20 de enero. A partir del jueves 21 de enero 2027, las autoridades están autorizadas para multar con hasta 2,350 pesos a quienes no hayan realizado su trámite.

AO