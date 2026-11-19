Dos módulos de vacunación contra influenza y covid permanecen instalados en los bajos del Palacio Municipal de la ciudad y puerto de Veracruz. Según lo informado, la vacunación en dichos módulos se realizará de manera gratuita.

Roberto Carlos Muñoz Joachin, médico, indica que esta campaña va a estar activa hasta la siguiente semana. Asimismo, informó que el horario es de lunes a viernes desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde.

Las dosis que se aplicarán son para Covid, Influenza, el VPH, que son para los menores. En estos casos, se les pide que traigan la cartilla de vacunación y que venga el papá, mamá o tutor. Algunas personas, después de vacunarse, presentan síntomas como dolor de cabeza, febrícula o dolor en el brazo.

El médico también explicó que es importante que, antes de aplicar la vacuna, el ciudadano informe si ha tenido influenza en los últimos días o algún tipo de enfermedad, diabéticos, hipertensos, para que el personal de enfermería considere cuándo se va a aplicar.

Las personas que no se deben vacunar contra la influenza son los bebés menores de 6 meses, los alérgicos al huevo y aquellos que presentan fiebre mayor a 38.5 °C, si tienen antecedentes de síndrome de Guillain-Barré. Los ciudadanos que se vacunaron opinan que es bueno reforzar su sistema inmunológico.