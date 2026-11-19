Grand Theft Auto VI llega mañana 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y quien aún no lo ha comprado debe elegir entre dos ediciones.

La edición estándar cuesta 79.99 dólares y la Ultimate Edition, 99.99. En Europa, los precios son de 79.99 y 99.99 euros, y la Ultimate se vende solo en formato digital. Los precios en México pueden variar según la tienda, así que conviene revisarlos en la PlayStation Store o la Microsoft Store.

¿Qué incluye de más la versión Ultimate?

Rockstar presenta la Ultimate Edition como una colección exclusiva de vehículos, armas, ropa y acción, repartida por toda la historia de Jason y Lucia, con objetos nuevos que se desbloquean en cada capítulo. En concreto:

Tiendas y talleres exclusivos . Hay cinco tiendas y talleres de modificación para un jugador que no están en la edición estándar. Entre ellos están Stock 305, una tienda de ropa urbana, y One-Eyed Willie’s, un taller de modificaciones todoterreno. También figuran Sara’s Unisex Salon, una peluquería, y Electric Fang Tattoo, con más de 50 tatuajes diseñados por el colectivo FAILE. El quinto es Rideout Customs, donde se pueden personalizar vehículos con interiores detallados y rines especiales.

Vehículos y armas. Incluye el Grotti Cheetah del 95, versiones personalizadas de las pistolas de Jason y Lucia, una camioneta Ganado retro, una moto Dinka Enduro, un kayak y una lancha Shitzu Squalo.

Moda y estilo. Hay atuendos, peinados y tatuajes exclusivos para ambos protagonistas.

¿Qué no cambia?

El juego base es el mismo. Todas las preórdenes incluyen el Vintage Vice City Pack, y las compras digitales en cualquier edición traen un mes gratis de GTA+. La campaña también es igual; GTA VI es una experiencia para un solo jugador.

Además, la versión física trae un código de descarga y no incluye disco.

¿Cuál conviene?

No hay que decidirlo ya. Se puede comprar la Ultimate directamente o empezar con la estándar y adquirir después el Ultimate Edition Upgrade.

Quien prefiera esperar a ver cómo se siente el juego puede empezar con la estándar y dar el salto más tarde.

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