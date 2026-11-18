Cientos de usuarios reportaron interrupciones temporales en el servicio de PlayStation Network previo al lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto (GTA) VI, en medio de una gran expectación.

El portal DownDetector, en el que los usuarios pueden reportar incidencias, indica que en Estados Unidos se registraron en torno a mil 800 interrupciones pasadas las 14:00 horas, sobre todo en el inicio de sesión.

No obstante, cerca de las 15:00 horas, el portal oficial PlayStation Status de Sony, que monitoriza el estado de la red de la popular consola, destacaba que todo estaba en orden.

En México, donde el videojuego también ha generado gran expectativa, apenas se registró un pico de cerca de 30 reportes de fallas, según el portal Downdetector.

La espera de 13 años para disfrutar de GTA VI llega a su fin este jueves 19 de noviembre con el lanzamiento de un videojuego que ha levantado expectativas enormes y batido récords de reserva.

Es la sexta edición de un videojuego que comenzó su recorrido en 1997 y del que se han vendido más de 470 millones de unidades —unos 230 millones corresponden al V—, según los datos de la compañía.

AMP