La Voyager ha roto un récord al ubicarse a un día luz de distancia de la Tierra. La sonda espacial no está sola en esta hazaña. A bordo viaja una selección de música y sonidos de la Tierra y esto incluye una canción mexicana.

Te decimos qué representante de México se adentra en el espacio profundo.

“Los sonidos de la Tierra”: el disco de oro a bordo de la Voyager

Las sondas Voyager 1 y 2 fueron lanzadas con apenas 15 días de diferencia. Ambas fueron concebidas como excursiones que nos permitieran conocer a profundidad nuevos detalles de los planetas mientras se adentraban en las penumbras de la región externa del sistema solar.

Desde su concepción, se anticipó que las Voyager fueran emisarias de la humanidad. Aunque esta parte de la misión fuese más simbólica que científica, se incluyó en cada una un disco de oro titulado The Sounds of the Earth, o “Los sonidos de la Tierra” en español.

Ideados por Carl Sagan, estos discos serían un mensaje para una posible civilización extraterrestre. Ambos contienen una larga cadena de saludos en múltiples lenguas.

En los primeros segundos, por ejemplo, se escucha una voz con acento chileno que dice en español: “Para enviar a todos los seres del universo un mensaje de paz y felicidad”. A lo largo de la grabación se intercalan los saludos humanos con sonidos de la naturaleza y canciones.

Disco de oro a bordo de la Voyager 1. Foto: NASA

Aparece el Segundo concierto de Brandeburgo de Bach, así como El clave bien temperado interpretado por el canadiense Glenn Gould. También hacen su aparición fragmentos de La flauta mágica de Mozart y La consagración de la primavera de Igor Stravinsky.

La música sinfónica se intercala en este álbum con canciones de Chuck Berry, Louis Armstrong, así como temas populares de países tan diversos como Japón, Senegal y la isla de Java. Y entre esta gran antología de los sonidos de la Tierra, México hace una aparición.

“El cascabel”, la canción veracruzana interpretada con mariachi que viajó al espacio en la Voyager 1

La canción seleccionada para representar a México en Los sonidos de la Tierra es el “El cascabel”. La fama de este tema es tan grande que mucha gente cree que es una composición popular, obra de un autor anónimo.

En realidad, el clásico del son jarocho fue compuesto por Lorenzo Barcelata, autor de varias de las canciones más famosas de la primera mitad del siglo XX. Originario de Tlalixcoyan, por entonces la capital del son jarocho (muy por encima incluso de Tlacotalpan), Barcelata compuso temas como “El siquisirí” y “María Elena”. Esta última canción, también conocida como “Tuyo es mi corazón”, gozó de una enorme popularidad en Estados Unidos y Latinoamérica.

La versión de “El cascabel” elegida para viajar a bordo de la Voyager 1 fue cantada por Antonio Maciel e interpretada por el conjunto Los Aguilillas junto al Mariachi México de Pepe Villa. En esta grabación de 1957 conviven las arpas jarochas con los rasgueos del mariachi.

La música concebida por Barcelata ahora mismo viaja por los confines del sistema solar, grabada en un disco de cobre bañado en oro y recubierto con trazas de uranio, con el fin de que una hipotética civilización extraterrestre pueda datar el objeto. Idealmente, la sonda Voyager podrá ser interceptada siempre y cuando emita radiación, lo cual le iluminaría para algunos detectores como una bengala en la noche espacial.

La nave dejará de enviar señales a la Tierra en la próxima década, y después continuará su viaje emitiendo la radiación remanente de su pila de plutonio. Sin embargo, eventualmente los materiales de la sonda se volverán silenciosos y ya no podrían ser detectados por una civilización extraterrestre.

Desde un inicio, se admitió que es improbable que Los sonidos de la Tierra terminen en las manos (o los tentáculos o las garras) de alienígenas. El propio Carl Sagan admitió que esta “botella lanzada al océano” tenía pocas posibilidades de éxito. Pero también reconoció que su principal función era llevar esperanza. En ese caso, los destinatarios no son los extraterrestres, sino nosotros.