Entre 2025 y 2026 México ha aplicado 40.9 millones de dosis de la Vacuna contra el Sarampión (SRP o Triple Viral y SR o Doble Viral), pero cómo se manifiesta el sarampión en niños, en N+ te decimos cuáles son los síntomas de la enfermedad.

Este martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que retiró a México y Estados Unidos el estatus de países libres de sarampión, lo que despertó múltiples dudas entre los ciudadanos respecto a una nueva dosis de la vacuna.

En una nota previa te explicamos cuántas vacunas del sarampión son y cuál te debes aplicar según tu edad.

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¿Cómo es el sarampión en niños vacunados y sin inmunizar?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) explica que el sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso que se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca o faringe de personas infectadas.

El sarampión es especialmente grave en menores de 5 años, adultos de más de 20 años y personas con un sistema inmunológico debilitado.

Cuando la persona enferma presenta fiebre alta, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, pequeños puntos blancos abultados dentro de la boca y manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo. En niños vacunados la enfermedad suele arrojar signos leves, aunque mantiene los mismos síntomas.

También conocido como rubéola, solía ser una enfermedad infantil común que no ocasiona problemas médicos crónicos. Sin embargo, una persona tarda en recuperarse unos 10 días.

De acuerdo con Mayo Clinic, el tratamiento contra el sarampión consiste en controlar los síntomas para prevenir complicaciones.

Aunque no existe un tratamiento específico, la mayoría de los pacientes se recupera en 2 o 3 semanas, sin embargo puede causar complicaciones como la ceguera, diarrea intensa y neumonía en niños con desnutrición o inmunodeprimidos.

¿Cómo se ve el sarampión en niños?

Mayo Clinic detalla que esta enfermedad causa un sarpullido con manchas, generalmente de tono rojo, púrpura o marrón, según el tono de piel de la persona.

Generalmente el sarpullido inicia en la cara y detrás de las orejas, para posteriormente diseminarse hacia el pecho y la espalda, y finalmente hacia los pies.

¿Cuánto tiempo tarda en evolucionar el virus del sarampión en el cuerpo?

El ISSSTE indica que desde la exposición a la enfermedad a que se manifieste el primer síntoma (fiebre) transcurren de 10 a 12 días, sin embargo desde la exposición hasta la aparición de las primeras erupciones suelen pasar unos 14 días.

Mientras que la la Clínica de la Universidad de Navarra en España indica que usualmente la enfermedad se divide en 4 etapas: