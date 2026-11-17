La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes que retiró el estatus de países libres de sarampión a varias naciones, entre ellas México y Estados Unidos de América (EUA).

De acuerdo con Jarbas Barbosa, director de la organización, también Bolivia perdió el estatus, a causa del carácter endémico de la actual oleada de contagios.

La decisión fue anunciada en rueda de prensa y llegó tras el análisis realizado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), que se reunió del 10 al 13 de noviembre.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, la declaración de la OPS tiene pocas implicaciones prácticas y es en gran medida simbólica, pero marca un giro brusco en una enfermedad que se había controlado en gran medida gracias a décadas de avances científicos.

Según los funcionarios internacionales de salud, el sarampión se elimina cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes. La designación depende de si una sola cadena de transmisión de sarampión se ha extendido sin interrupción durante al menos 12 meses.

Este 17 de noviembre, las autoridades de México reportaron 20 mil 601 casos acumulados entre 2025 y 2026 y catorce casos activos (doce en Chiapas y dos en Quintana Roo).

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Rafael Valdés, confió en lograr el cierre del brote hacia el segundo semestre de 2027.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario expuso que en las últimas doce semanas los contagios semanales fueron más de un 90% inferiores al máximo de mil 314 registrado durante una semana de febrero.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre 2025 y 2026 se aplicaron casi 41 millones de dosis y se realizaron más de 12 mil 600 intervenciones de vacunación alrededor de casos detectados, en los primeros dos o tres días, y casi 19 mil recorridos casa por casa.

Por otra parte, el funcionario anunció un plan de dos fases de 90 días, con preparación y trabajo territorial, y aseguró que México tiene la segunda menor tasa de transmisión entre los 18 países de la región con transmisión activa.

Para recuperar el reconocimiento de país libre de sarampión, Valdés explicó que deberá transcurrir un año sin transmisión local después del cierre del brote.

En el caso de Estados Unidos, el anuncio de la OPS llegó pocos días después de que autoridades de Pensilvania y Wisconsin reportaran dos nuevas muertes vinculadas a la enfermedad, con lo cual suman 10 fallecimientos por esta causa durante 2026 en el país.

Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este año van 5 mil 412 casos de sarampión en 47 territorios del país, más del doble de los 2 mil 289 reportados en 2025, el mayor número desde el pico de 9 mil 643 casos de 1991 y un dato que contrasta con el promedio de 180 detecciones anuales entre el 2000 y 2024.

"La eliminación del sarampión no es un trofeo que se gana una vez y se coloca en una estantería. Se debe proteger todos los días", afirmó Jarbas Barbosa.

El director de la OPS afirmó que la "clara" solución a esta problemática es mantener un 95% de población vacunada con las dos dosis contra el sarampión en todas las comunidades.