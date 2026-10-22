Reportan Primer Caso Humano del Virus Shamonda e Investigan Si Causó Muerte de Paciente

Autoridades francesas notificaron este jueves el primer caso humano del virus Shamonda, que se transmite por picadura de mosquitos del género Culicoides y que afecta principalmente al ganado bovino.

De acuerdo con la información oficial, el paciente falleció a principios de octubre, pero las autoridades añadieron que, en estos momentos, no existe ningún riesgo para la población en general.

"El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está siguiendo de cerca la situación tras el anuncio por parte de las autoridades francesas del primer caso de infección humana por el virus Shamonda del que se tiene constancia, una enfermedad que hasta ahora solo había afectado a animales", informó la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en un comunicado.

Recordó que aunque es más frecuente en el ganado vacuno, el virus Shamonda también se ha detectado en caballos, alpacas, ovejas y cabras.

"El ECDC está en contacto con las autoridades francesas y los socios europeos para investigar las posibles implicaciones para la salud pública", agregó.

El comunicado indicó que la hipótesis principal es que el paciente se contagió en el este de Francia, donde el virus había circulado entre los animales esta primavera y verano.

"Según los conocimientos disponibles sobre este virus, hasta la fecha no se ha identificado ningún riesgo para la salud de la población general", expuso.

Sobre el fallecimiento del paciente, el ECDC indicó que la víctima había estado recibiendo tratamiento por una enfermedad grave que la hacía más susceptible a la infección que la población general.

"Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el virus causó o contribuyó a la muerte del paciente y cómo se contrajo la infección", señaló.

Según la OIE, actualmente no existen vacunas disponibles en el mercado contra el virus Shamonda.

Dicho virus se identificó en Nigeria a mediados de los años 60 y se confirmó por primera vez en Europa a fines de julio, tras realizar pruebas genómicas en ganado enfermo del sur de Alemania, Suiza y el este de Francia.

Asimismo, el virus también fue detectado en Austria, Bélgica, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y la isla de Jersey (Reino Unido).

Según información del gobierno británico, el virus Shamonda afecta principalmente al ganado bovino, causando fiebre, diarrea, letargo y disminución de la producción de leche. También se han documentado abortos en bovinos infectados.

Respecto al caso de infección humana en Francia, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, añadió que “el paciente estaba inmunocomprometido, lo que lo hacía más vulnerable a la infección y a enfermedades graves, y lamentablemente falleció”.

Dijo que se cree que el virus se propaga entre animales a través de las picaduras de un jejen, que es un pequeño insecto similar a una mosca.

“Se necesitan más estudios para comprender completamente la transmisión. El paciente francés se encontraba en una zona donde el virus Shamonda estaba circulando en animales y donde también estaban presentes los jejenes Culicoides”, apuntó.

De igual manera, dio que la OMS está en contacto con las autoridades francesas, que están recopilando información para comprender mejor la fuente de la infección en el primer paciente humano, las posibles vías de transmisión y cualquier riesgo potencial para la salud pública.

SPB