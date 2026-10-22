Enfermedades

Reportan Primer Caso Humano del Virus Shamonda e Investigan Si Causó Muerte de Paciente

La enfermedad hasta ahora solo había afectado a animales, principalmente ganado bovino

Trabajadora observa con un microscopio un mosquito Aedes aegypti, en septiembre 2025. Foto: Reuters | ArchivoTrabajadora observa con un microscopio un mosquito Aedes aegypti, en septiembre 2025. Foto: Reuters | Archivo

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