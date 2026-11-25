El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco reportó hoy un brote de varicela entre la comunidad estudiantil, por lo que suspendió las clases presenciales como medida preventiva.

El plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió a los alumnos que hayan resultado contagiados durante el mes de noviembre reportar su caso a las autoridades educativas, para tener un registro y dar seguimiento.

“Solicitamos a quienes hayan padecido esta enfermedad durante el mes de noviembre o cuenten actualmente con un diagnóstico que reporten su caso y la evolución de su estado de salud”, mencionó el CCH Azcapotzalco en un mensaje publicado este miércoles en sus redes sociales.

¿Qué es la varicela?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que la varicela “es una enfermedad sumamente contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster”, que se puede contagiar a través de la tos o el estornudo.

Indicó que se trata de un “virus de la familia de los herpesvirus cuyo único hospedador natural conocido es el ser humano”.

“Cuando una persona ha pasado la varicela, el virus permanece inactivo en las células nerviosas. Puede reactivarse posteriormente y provocar una dolorosa afección conocida como herpes zóster”, señaló la OMS.

La varicela es más frecuente en invierno y primavera o durante los meses fríos y secos, con brotes cada dos o cinco años, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Fechas clave por la suspensión de clases en el CCH Azcapotzalco

En un comunicado, el plantel de la UNAM indicó que las clases estarán suspendidas a partir de hoy y hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

Durante el periodo de suspensión de actividades presenciales, el CCH Azcapotzalco tendrá clases en línea, apuntó la Dirección del plantel.

“Esta medida permitirá evaluar las condiciones sanitarias del plantel, reforzar la vigilancia epidemiológica, identificar oportunamente posibles nuevos casos y adoptar las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de la comunidad”, subrayaron las autoridades.

En caso de contagio, debes reportar tu caso a los correos: cls.azcapotzalco@cch.unam.mx o veronica.andrade@cch.unam.mx.

Con información de N+.

RMT