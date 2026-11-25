Dos hombres fueron declarado culpables por agresiones sexuales contra adolescentes en el estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia de más de 17 años en prisión y el fallo condenatorio.

En un primer hecho, Saturnino 'N' habría privado de su libertad a una menor, que en ese momento tenía 12 años de edad, después de que salió de un domicilio ubicado en la colonia Popular de la ciudad de Puebla, el 22 de octubre de 2024.

Luego de las labores de investigación y pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), se corroboró la responsabilidad del sujeto por los delitos de violación equiparada agravada y privación ilegal de la libertad con fines sexuales.

Las autoridades judiciales le dictaron una sentencia condenatoria a Saturnino 'N' de 17 años y seis meses de prisión; además, durante la audiencia del 20 de noviembre de 2026 también lo condenaron con una multa equivalente a 390 unidades de medida y actualización (UMA) y una reparación del daño moral equivalente a 1,000 UMA.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla emitió un fallo condenatorio contra Gerardo Santiago 'N' de 39 años de edad por hechos de carácter sexual cometidos en perjuicio de una adolescente de 15 años en el municipio de Xicotepec de Juárez.

De acuerdo a las investigaciones desarrolladas en la Sierra Norte de Puebla, las conductas en contra de la menor ocurrieron a partir del 5 de marzo de 2023 en un establecimiento comercial de la zona centro de ese municipio.

Por estos hechos, se emitió un fallo condenatorio en contra de Gerardo Santiago 'N', sin embargo, está pendiente la individualización de las sanciones.

La audiencia para determinar la pena y la reparación del daño quedó programada para el 27 de noviembre de 2026. Por lo tanto, en este asunto todavía no se informa una sanción privativa de la libertad determinada.

Con información de N+

MCS