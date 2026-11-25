Una niña de 12 años resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, luego de que su hermano disparara accidentalmente un rifle calibre 22 dentro de su domicilio, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

El hecho fue reportado el martes por Secretaría de Seguridad Pública de Montemorelos, en la Clínica del IMSS ubicada sobre la calle Veracruz y la calle Gorostiza, en la colonia Barrio Zaragoza.

La menor lesionada fue identificada como Jade, de 12 años de edad, quien presentó fractura de maxilar. Las lesiones tardan más de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida, según la clasificación de la tarjeta preliminar de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

En entrevista, la madre mencionó que se encontraba en su domicilio cuando escuchó un fuerte estruendo en el interior. Su hijo de 26 años le gritó que su hermana estaba sangrando; al ver a su hija herida solicitó de inmediato una ambulancia.

El padre refirió que recibió una llamada de su hijo, quien le dijo que estaba checando un rifle calibre 22 y al estar limpiando el arma se le fue un tiro accidentalmente.

El presunto responsable del disparo es José Ángel 'N', de 26 años de edad, hermano de la lesionada, quien ya es investigado por las autoridades ministeriales para determinar su aituación jurídica.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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