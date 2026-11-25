¡No bajes la guardia! A partir de mañana jueves 26 de noviembre, la Ciudad de México (CDMX) enfrentará condiciones meteorológicas desfavorables, con un marcado descenso de temperatura y posibilidad de lluvias.

Por dicha razón, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo a detalle, dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, te compartimos los consejos de Protección Civil para hacer frente al frío y las precipitaciones.

Jueves de lluvias

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN dio a conocer que mañana habrá cielo medio nublado a nublado y ambiente de fresco a templado.

Y advirtió sobre la probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la tarde en la capital mexicana.

También pronosticó una temperatura mínima de 10 a 12 grados y una máxima de 18 a 20 grados centígrados, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Desde ayer, el Meteorológico Nacional alertó en un mensaje en su canal de WhatsApp sobre descenso de temperaturas y más lluvias a partir de mañana jueves 26 de noviembre en CDMX, que podrían intensificarse durante el fin de semana.

Lo anterior debido a que una vaguada dará paso a la primera tormenta invernal de la temporada las primeras horas del viernes, y para el sábado se desplazará al centro del país. Por esta situación, las autoridades incluso previeron caída de nieve o aguanieve en zonas altas del Valle de México.

Pronóstico del tiempo a detalle

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 10 y 12 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 18 y 20 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 12 y 14 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 10 km/h.

Recomendaciones en caso de frío y lluvia

Ante la temporada de lluvias, Protección Civil de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que, en caso de bajas temperaturas, las autoridades aconsejaron vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

También piden no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

De igual manera, llaman a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB