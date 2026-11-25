El Instituto Cervantes incorporó a su emblemática Caja de las Letras, un espacio dedicado a preservar objetos y testimonios de figuras fundamentales de la cultura, diversos objetos que pertenecieron al poeta chiapaneco Jaime Sabines, considerado una de las voces más representativas de la poesía mexicana e hispanoamericana del siglo XX.

El acervo quedó resguardado en la caja 1549, gracias a la generosidad de la familia del escritor y a la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La ceremonia reunió a familiares del poeta y representantes de ambas instituciones para recordar no solo su trascendencia literaria, sino también al hombre detrás de sus versos.

Durante el acto, Julieta Sabines, hija del poeta, compartió recuerdos de su padre desde una perspectiva íntima y familiar. “Yo no quiero hablar de la obra del poeta, eso se lo dejo a los entendidos en la materia; yo quiero hablar del hombre”, expresó al evocar al marido amoroso, al padre presente, al hermano unido y al peatón.

Sus hijos y nietos contribuyeron a describir las pertenencias que ahora forman parte de este espacio de memoria. Isabel y Julio Sabines fueron los encargados de presentar algunos de los objetos que permiten acercarse a las pasiones, lecturas y afectos del escritor.

Objetos de Jaime Sabines en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Entre los objetos de Jaime Sabines depositados destacan un juego de ajedrez, afición que cultivó durante su vida; una edición de lujo de Algo sobre la muerte del mayor Sabines, uno de sus poemas más emblemáticos, y las obras completas de Federico García Lorca, autor al que admiraba y cuya lectura lo acercó a la generación del 27.

El conjunto también incluye una carta inédita dirigida a su esposa, Josefa Rodríguez Zebadúa, conocida como Chepita; una pluma fuente, un bolígrafo y un disco compacto con el recital que ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1996.

A estos recuerdos se suma un documento particularmente significativo para reconstruir su trayectoria: el expediente académico que conserva la UNAM, con registros de su paso por las carreras de Medicina y Filosofía y Letras. Entre sus documentos figura un examen extraordinario sobre verbos irregulares aplicado por el profesor Julio Torri.

Por su parte, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, destacó que Jaime Sabines es “una de las voces más singulares, queridas y reconocibles de la poesía mexicana e hispanoamericana del siglo XX”. También agradeció a la familia y a la UNAM por hacer posible que su memoria se incorpore a la Caja de las Letras.

En representación de la UNAM, Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad en España, reconoció la importancia de que la institución participe en la conservación de este legado. Asimismo, recordó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó localizar el expediente escolar del poeta en los archivos universitarios para integrarlo al conjunto de documentos depositados.

La incorporación de estos objetos estuvo acompañada por un coloquio en homenaje a Jaime Sabines, en el que participaron la periodista y ensayista mexicana Pilar Jiménez Trejo y Luis García Montero.

Con información de N+

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