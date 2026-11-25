Este miércoles, 25 de noviembre de 2026, el Ejército de Estados Unidos de América (EUA) llevó a cabo la detonación de cerca de 10,000 libras (4,536 kilos) de azida de plomo, un tipo de explosivo que estaba deteriorado dentro de una planta de municiones en el sur del estado de Iowa, ante el reclamo de los habitantes por los posibles efectos tóxicos, aunque el Gobierno aún no especifica las posibles consecuencias del evento.

Cabe recordar que ayer, un tribunal de apelaciones de Misuri autorizó llevar a cabo las detonaciones, una decisión que se produjo horas después de que el presidente Donald Trump ordenara suspender la operación hasta que los tribunales evaluaran una impugnación legal contra el plan de detonación.

La explosión controlada, que provocó una nube de humo, tuvo lugar a las 10:00 horas (local) y se eliminó la reserva almacenada en 68 barriles subterráneos, después de que especialistas detectaran formaciones cristalinas altamente sensibles en 58 de ellos.

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Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los primeros informes reflejan que "los esfuerzos de mitigación" de riesgos "superaron con creces todas las expectativas".

Partículas de plomo en el aire por detonación en Iowa

Las proyecciones de los militares contemplaban que la explosión podría dispersar partículas de plomo hasta a 160 kilómetros de distancia, pese a las medidas previstas para contener la contaminación.

En un video publicado en redes sociales, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Jordan Gillis, explicó que eligieron "la hora y el lugar para optimizar las condiciones y obtener el mejor resultado para la seguridad del público y las comunidades cercanas".

Además, aseguró que se prepararon bloqueadores de gel para limitar la liberación de partículas a raíz de la detonación para mantener sus "responsabilidades medioambientales" y dejar limpia el área después de la operación.

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Una humareda de color blanco y gris de decenas de metros fue el primer resultado visible de las explosiones, según las imágenes de los medios locales.

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, se expresó en la misma línea que el presidente Trump y afirmó estar "muy feliz" por cómo se llevó a cabo la detonación, de acuerdo con la agencia EFE que retomó una entrevista de un medio local.