La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, emitió este martes una declaración de emergencia por desastre para los condados de Des Moines, Lee y Van Buren, un día antes de la detonación planificada de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa.

La declaración activa los componentes de respuesta y recuperación del Plan de Respuesta a Emergencias de Iowa, del Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del estado, así como los planes adicionales de los condados afectados.

Además, autoriza el uso y despliegue de todos los recursos, suministros, equipos y materiales estatales disponibles para apoyar a los ciudadanos de esas zonas.

Evacuaciones y recomendaciones para residentes

De acuerdo con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), algunos residentes que viven a un máximo de cinco millas al suroeste de la planta podrían ser evacuados.

Quienes se encuentren entre cinco y 20 millas al suroeste deberán permanecer en interiores con las ventanas cerradas, a fin de evitar la exposición a polvo de plomo en el aire, así como al ruido y la vibración.

Con base en los datos meteorológicos más recientes, el Departamento de Agricultura y Administración de Tierras de Iowa emitió directrices actualizadas para productores de ganado dentro de un radio de 20 millas de Middletown.

En tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa evalúa los posibles impactos en la salud pública en coordinación con socios federales, entre ellos los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales de Iowa continúa revisando los planes de monitoreo de aire, tierra y agua, previos y posteriores a la detonación, presentados por el Ejército, la EPA y otros socios federales.

Apoyo de la Guardia Nacional

Con la aprobación de la gobernadora, la Guardia Nacional de Iowa aportará hasta 100 soldados activados federalmente para respaldar a las agencias locales, estatales y federales en labores de seguridad pública.

Las autoridades precisaron que el Ejército es el único responsable de planificar y ejecutar la detonación, y que el papel de la Guardia Nacional se limita al apoyo a las agencias participantes.

AMP