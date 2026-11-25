El América atraviesa un momento complicado justo antes de comenzar la fase final del torneo. Las Águilas acumulan cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX, situación que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y la relación entre los jugadores y su director técnico, Guillermo Almada.

Ante los rumores sobre un posible desgaste dentro del vestidor azulcrema debido a las exigencias del estratega uruguayo, Erick Sánchez salió en defensa de su entrenador y explicó por qué considera que su metodología de trabajo busca beneficiar a los futbolistas.

Erick Sánchez respalda a Guillermo Almada

En conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra Monterrey, correspondiente a los Cuartos de Final del Apertura 2026, el mediocampista mexicano reconoció que Almada es un entrenador que demanda mucho de sus jugadores.

Sin embargo, Sánchez aseguró que la exigencia del técnico tiene como objetivo aprovechar las capacidades de cada integrante del plantel y ayudarlos a alcanzar su mejor nivel.

“Yo lo conozco. Es un técnico que exige mucho, pero no exige por exigir. Te exige porque sabe que tienes las cualidades e intenta sacar lo mejor de ti”, explicó el futbolista.

El ‘Chiquito’ también reconoció que existen momentos en los que un jugador puede atravesar un mal día o no estar completamente receptivo a las indicaciones del entrenador. No obstante, descartó que considere desgastante trabajar bajo las órdenes del uruguayo.

Sánchez conoce bien la metodología de Almada, pues ambos coincidieron durante su etapa en Pachuca, donde consiguieron importantes resultados deportivos.

América busca dejar atrás su mala racha

El conjunto azulcrema llegará a la Liguilla después de cerrar la fase regular con cinco encuentros sin victoria, en los que consiguió apenas tres de los últimos 15 puntos disponibles.

Pese a esta situación, Erick Sánchez aseguró que el equipo se encuentra tranquilo y consciente de la responsabilidad que representa defender la camiseta del América durante la fase final.

“Aquí no te puedes relajar, en la situación en la que estamos no te puedes relajar. Nadie se relaja, nadie da un minuto por perdido porque los otros se aprovechan. El equipo está consciente de lo que pasó al final del torneo, pero sabemos lo que tenemos y lo que podemos hacer como equipo”, comentó.

El mediocampista también evitó considerar al América como favorito frente a Monterrey, pues aseguró que hacerlo significaría restarle importancia a las capacidades del conjunto regiomontano.

De esta manera, América buscará recuperar su mejor versión en los Cuartos de Final del Apertura 2026, con la intención de dejar atrás los resultados recientes y demostrar que la exigencia de Guillermo Almada puede traducirse en buenos resultados durante la Liguilla.