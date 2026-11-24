Todo listo para el Maratón de Puebla 2026 que arrancará y terminará en el zócalo del Centro Histórico de la capital poblana.

Se espera la participación de más de 10,000 corredores en esta justa deportiva en donde se correrán 5 km, 10 km, 21 km o 4.195 km.

El Maratón de Puebla 2026 se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre con un horario de salida estimado a las 6:30 a.m., sin embargo, los cierres viales comenzarán desde las 5:30 a.m.

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Lugar: Zócalo de Puebla

Distancias: 42.195, 21, 10 y 5 kilómetros

Horas de salida:

06:25 Salida: Discapacidad Motriz · Maratón y Medio Maratón

06:30 Salida: Maratón Convencional y Discapacidad Visual

06:40 Salida: Medio Maratón Convencional y Discapacidad Visual

06:50 Salida: 10K

06:57 Salida: 5K

La encargada de despacho de la Secretaría del Deporte, Alejandra Ramírez Machorro resaltó el trabajo previo de los participantes que buscan alcanzar el primer lugar, esto mencionó: “No solamente significa correr 42 km, es conquistar tus propios límites, es romper creencias, es convertirte en esa persona que has trabajado durante muchos meses el maratón es historia”

Roberto Ruiz Esparza, asesor deportivo presentó la medalla y la playera del evento en la que resaltan imágenes de los volcanes. La medalla está pensada para los cinco maratones que se realizarán en los próximos años, al juntarlas formarán un corazón.

¿Cuál es la ruta del Maratón Internacional de Puebla 2026?

La ruta para la edición del Maratón de Puebla 2026 será la siguiente: Zócalo de Puebla - Avenida Juan de Palafox y Mendoza - Boulevard 5 de Mayo - 49 Poniente - Vía Atlixcáyotl.

Posteriormente retornarán a la altura del Complejo Cultural Universitario (CCU) - Recta a Cholula - Distribuidor vial de San Andrés Cholula

Nuevamente regresarán hacia la Recta a Cholula hasta Teziutlán Sur para llegar a la Avenida Juárez y Avenida Reforma hasta cruzar la meta en el zócalo de Puebla.

Ruta del Maratón Internacional de Puebla 2026. Foto: entusmarcas

Cabe destacar que son diferentes rutas dependiendo la distancia que corran, los de medio maratón regresan por la misma Recta Cholula, los de 10 km también y los de 5 km llegan solo hasta la 25 Sur.

¿Cuáles son los cierres viales por el Maratón Internacional de Puebla 2026?

Debido al Maratón Internacional de Puebla 2026, el próximo domingo 29 de noviembre habrá cierres desde las 5:50 de la mañana.

Los agentes viales abrirán conforme los participantes hayan pasado; las vialidades previstas que serán afectadas son las siguientes:

Centro Histórico: zona del zócalo (salida y meta) y Avenida Reforma.

Poniente y Sur-Poniente: Avenida Juárez, Teziutlán Sur y Avenida Las Torres.

Zona metropolitana / Cholula y Angelópolis: Recta a Cholula (con habilitación en un solo sentido para el evento), Calzada Zavaleta, Vía Atlixcáyotl, Boulevard Atlixco, Boulevard del Niño Poblano y Cúmulo de Virgo.

Los organizadores exhortaron a los ciudadanos anticipar sus traslados y estar atentos de las redes sociales del gobierno del estado donde se publicarán las vías alternas.

Con información de N+

MCS