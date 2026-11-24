Ante el pronóstico de vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias, la Capitanía de Puerto Regional en Tampico decretó el cierre del puerto a todo tipo de navegación, activando la bandera roja como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la comunidad marítima.

Las autoridades informaron que el Centro de Análisis y Pronóstico Marítimo de la Secretaría de Marina (Semar) emitió las alertas correspondientes por el desplazamiento de un sistema frontal y el reforzamiento de un sistema de alta presión sobre la región noroeste del golfo de México, afectando directamente las costas de Tamaulipas y Veracruz.

De acuerdo con el análisis de los modelos meteorológicos e imágenes satelitales, se prevé la intensificación de vientos del norte de entre 28 y 37 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de los 46 hasta los 65 kilómetros por hora. Asimismo, se pronostica un incremento en el oleaje con alturas de entre 2.1 y 2.7 metros.

Por su parte, y ante las inclemencias del clima derivadas del Frente Frío 8, comerciantes y prestadores de servicios de playa Miramar en Ciudad Madero implementaron medidas preventivas para evitar daños o pérdidas en su mobiliario de trabajo.

Los palaperos del máximo paseo turístico del sur de Tamaulipas optaron por apilar sus sillas sobre montículos de arena en las zonas más altas de la costa, buscando impedir que la fuerza de las corrientes marinas las arrastre mar adentro.

De manera paralela, otros oferentes decidieron asegurar su equipo subiendo las sillas a los respaldos y estructuras de las propias palapas para mantenerlas a salvo del alcance del agua.