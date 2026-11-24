En Mexicali fue denunciado un presunto caso de fraude relacionado con una agencia de viajes que, de acuerdo con el testimonio entregado a N+, operaría de manera irregular.

La persona afectada contrató un viaje de Mexicali a Guadalajara; sin embargo, el servicio fue cancelado y no recibió el reembolso correspondiente. Ante esta situación, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde se le informó que el procedimiento para determinar una posible sanción podría ser tardado.

Ante estos casos, la Secretaría de Turismo recomienda a la ciudadanía contratar únicamente los servicios de agencias de viajes debidamente reguladas, con el propósito de evitar posibles fraudes.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con las oficinas de la Delegación en Mexicali al teléfono 686 566 1116.

Información

APG