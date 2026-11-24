La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se comprometió a aportar maquinaria para realizar trabajos de desazolve en el arroyo San Carlos y otros cauces del Valle de Maneadero, en Ensenada, luego de los recientes desbordamientos registrados en la zona.

El compromiso se estableció después de un recorrido por los puntos más afectados, entre ellos San Carlos, El Salitral y el puente Magaña, donde autoridades evaluaron las condiciones de los cauces y las necesidades de rehabilitación.

La revisión se realizó junto con representantes del Ejido Nacionalista, quienes ya iniciaron trabajos de rehabilitación con apoyo de empresarios de la zona. La prioridad es atender los puntos críticos antes de que nuevas lluvias provoquen otra emergencia.

Además, se busca impulsar un proyecto conjunto entre Conagua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), con el propósito de establecer una solución de fondo para los cauces.

APG