Detienen a Mujer por Violencia Familiar y Daños en Propiedad Ajena en Ensenada, BC
La detención ocurrió en la colonia Montemar, luego de que elementos del Escuadrón Violeta atendieran el reporte
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La detención ocurrió en la colonia Montemar, luego de que elementos del Escuadrón Violeta atendieran el reporte
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Una mujer de 30 años fue detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y daños en propiedad ajena, en Ensenada.
De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en la colonia Montemar, donde la mujer presuntamente amenazó a su pareja y rompió el vidrio trasero de un vehículo durante una discusión.
La detenida fue intervenida por elementos del Escuadrón Violeta y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que dará seguimiento al caso.
Información Patricia Lafarga
APG