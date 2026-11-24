Una mujer de 30 años fue detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y daños en propiedad ajena, en Ensenada.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en la colonia Montemar, donde la mujer presuntamente amenazó a su pareja y rompió el vidrio trasero de un vehículo durante una discusión.

La detenida fue intervenida por elementos del Escuadrón Violeta y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que dará seguimiento al caso.

Información Patricia Lafarga

APG