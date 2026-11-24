Microsoft declaró "código rojo" luego de la caída masiva que duró 24 horas el pasado 12 y 13 de noviembre de 2026, y acá te explicamos qué significa esta alerta y si los servicios tecnológicos se encuentran afectados hoy.

Luego de las fallas que se presentaron en aplicaciones y herramientas de trabajo como Outlook, Teams, Word, Excel y Copilot, la empresa tecnológica descartó que hayan sido víctimas de un ciberataque o "actividad maliciosa".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Microsoft, Aerolíneas, Bancos y Apple: Las Fallas que Pusieron en Jaque a Estados Unidos

Sin embargo, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma en Microsoft, atribuyó la caída global a una combinación de factores: un "defecto latente" introducido en julio, una mayor carga y una menor capacidad del servidor.

¿Qué es código rojo en Microsoft?

Esta alerta es la más grave y urgente para abordar las deficiencias en las prácticas operativas y de ingeniería de Microsoft después de que la caída que afectó a Exchange Online, su servicio de correo electrónico basado en la nube, así como a Outlook, Teams, su asistente de IA Copilot y otros productos de Microsoft 365.

"Código Rojo significa que este es el trabajo de máxima prioridad para nuestro equipo", dijo Jason Henderson, presidente de M365 Core, en un memorando dirigido al personal el pasado viernes.

Esta alerta urgente de Microsoft trata de una movilización de alta prioridad reservada para crisis críticas, por la cual se llevarán a cabo cinco líneas de trabajo centradas en la reducción del suministro eléctrico, la partición geográfica del tráfico y mecanismos de recuperación más rápidos.

¿Hay fallas en Microsoft hoy por código rojo?

Actualmente, no hay reportes de problemas con los servicios de Microsoft este miércoles 24 de noviembre 2026, ya que solo se han informado un máximo de 11 fallas en Downdetector, por lo que no representa nada de gravedad.

Sin embargo, la empresa de tecnología se ha puesto como objetivo resolver cualquier caída en un plazo de una hora en caso de futuros incidentes, además de implementar agentes de IA para ayudar a los ingenieros a diagnosticar los datos de estado del sistema con mayor rapidez.

Con información de Reuters.