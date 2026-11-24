Monterrey se prepara para recibir a Travis Scott como parte de la celebración por los 15 años de Tecate Pa'l Norte, festival que regresará al Parque Fundidora los próximos 26, 27 y 28 de marzo de 2027, con una edición especial que reunirá a artistas nacionales e internacionales.

El rapero estadounidense será uno de los nombres que encabezarán esta edición del encuentro musical, que durante tres días convertirá a Monterrey en punto de reunión para miles de seguidores de distintos géneros musicales.

La celebración del XV aniversario representa una nueva edición del festival que comenzó en 2012 y que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de México. Además de Travis Scott, el cartel contempla figuras internacionales como Post Malone, Charli XCX, The Neighbourhood, Avenged Sevenfold, Martin Garrix y Empire of the Sun, así como exponentes mexicanos como Caifanes, Julión Álvarez, Kenia OS, Julieta Venegas y Fobia.

La programación estará distribuida en tres jornadas musicales. El viernes 26 de marzo destacan Travis Scott, The Neighbourhood, Caifanes, Latin Mafia, Raye, Milo J, Kasabian, Deadmau5, Polo & Pan, WOS y Gera MX.

Para el sábado 27 de marzo, los asistentes podrán disfrutar de Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., Arcade Fire, Sofi Tukker, Babasónicos y Kase.O.

Mientras que el domingo 28 de marzo, el festival cerrará con Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun, Joji, The War on Drugs, Kenia OS, HUGEL, Leon Bridges, Fobia, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas y Fonseca.

La edición número 15 de Tecate Pa'l Norte se realizará el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Con tres días de presentaciones y un cartel integrado por artistas de diferentes géneros, el festival celebrará sus XV años en el recinto que se ha convertido en su sede habitual.

RR