El productor Luis de Llano Macedo deberá cumplir un segundo arresto de 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas e Inclusión Social, conocido como “El Torito”, por incumplir la sentencia judicial que lo obliga a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol por daño moral.

La jueza 62 en Materia Civil rechazó la disculpa que presentó el productor, al determinar que no cumplió con los términos establecidos en la sentencia. Por ello, ordenó retirar el video que publicó en una red social y reiteró que deberá ofrecer la disculpa en los términos fijados por la autoridad judicial.

De Llano ha argumentado que cumplir con esta disposición sería inconstitucional y podría implicar un riesgo de autoincriminación. Sin embargo, la jueza desechó esos argumentos y reiteró su obligación de acatar la resolución, que fue confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025.

De acuerdo con los asesores legales de Sasha Sokol, el productor ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos para intentar modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia, pero sus argumentos han sido rechazados por tribunales de apelación y autoridades federales.

El segundo arresto de 36 horas se llevará a cabo en el módulo de San Fernando de “El Torito”, una vez que Luis de Llano sea notificado por la Policía Procesal.

En septiembre pasado, el productor ya había sido arrestado durante 36 horas como medida de apremio por incumplir resoluciones judiciales relacionadas con el caso.

A través de su cuenta de X, Sasha Sokol difundió un comunicado de su equipo legal en el que informó sobre las nuevas determinaciones judiciales contra Luis de Llano, entre ellas el rechazo de la disculpa pública y la imposición de otras 36 horas de arresto.

En el documento se aclaró que la disculpa no fue rechazada por la cantante, sino por el propio juzgado, al considerar que el productor no cumplió con las condiciones establecidas en la sentencia. También se informó que la autoridad ordenó retirar el video publicado.

Los representantes legales de Sokol señalaron que el juzgado ha requerido en 13 ocasiones a De Llano que cumpla con la resolución y que el productor ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos para intentar modificar o evitar la sentencia.

Asimismo, advirtieron que los nuevos incumplimientos podrían acercarlo a enfrentar consecuencias penales, al señalar que estas derivarían de su negativa a acatar las órdenes judiciales.

Con información de Arturo Sierra.