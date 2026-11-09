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Russell Brand, Condenado a Más de 10 Años de Cárcel por Violación y Agresión Sexual

El juez Joel Bennathan calificó al comediante de 'depredador sexual'

Russell Brand, actor y comediante británicoRussell Brand, actor y comediante británico. Foto: Reuters | Archivo

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Russell Brand, condenado a más de 10 años de cárcel por violación y agresión sexual. El juez lo llama 'depredador sexual'. Conoce el impacto en las víctimas.

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