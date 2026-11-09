Russell Brand, Condenado a Más de 10 Años de Cárcel por Violación y Agresión Sexual

Russell Brand, actor y comediante británico, fue condenado hoy por un tribunal de Londres, Inglaterra, a 10 años y seis meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

La semana pasada, Brand, uno de los presentadores más ⁠destacados de Reino Unido y una estrella de Hollywood, fue declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.

Este lunes, el actor se presentó en el Tribunal Penal de Southwark, vestido con un traje gris y una camisa blanca de cuello abierto, e hizo la señal de la cruz hacia ⁠su esposa, Laura Gallacher, antes de que la fiscal Riel Karmy-Jones expusiera el impacto de sus delitos.

El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, que calificó hoy al comediante de "depredador sexual", destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

Una de las víctimas de Brand, que lo acusó de agredirla sexualmente en 2004 y de violarla, afirmó que la agresión la dejó traumatizada. El actor fue declarado culpable ⁠de agredirla sexualmente, pero absuelto de la violación.

"Ese sentimiento inmerecido de vergüenza y de '¿y si hubiera hecho esto o aquello?' lo he llevado dentro de mí durante más de 20 años", declaró la mujer.

Otra de las víctimas de Brand, a quien violó en 2009, afirmó en una declaración leída por la fiscalía que el trauma de la agresión es "algo que llevo conmigo cada día y que a menudo parece no tener fin".

"Sentía que, si lo denunciaba, no me creerían", afirmó. "Su fama, su riqueza y su influencia crearon un desequilibrio de poder que me hizo sentir impotente".

"El señor Brand abusó de su influencia y del poder que le confería su fama", afirmó la fiscal Karmy-Jones, quien señaló ante el tribunal que la pena máxima por violación es la cadena perpetua.

Tras conocer la sentencia, el exesposo de Katy Perry, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su esposa y le dijo: "Te quiero". Después, fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo siete años antes de acceder a la prisión condicional.

Con información de N+ y agencias.

RMT