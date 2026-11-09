Localizan Sin Vida a Hombre que Ingresó a Nadar en Presa del Norte de Veracruz

El cuerpo de un hombre fue localizado en una presa de la comunidad El Morisco, en el municipio de Cazones, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona que durante la tarde había ingresado a nadar en este lugar. Sin embargo, al caer la noche dejaron de observarlo y solicitaron apoyo de las corporaciones de emergencia.

Elementos de Protección Civil y un brigadista voluntario realizaron labores de búsqueda en la presa hasta que localizaron el cuerpo y lograron recuperarlo durante la noche del domingo.

La víctima permanece en calidad de no identificada. Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán las diligencias correspondientes para establecer su identidad y determinar las causas del fallecimiento.