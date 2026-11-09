Accidentes

Localizan Sin Vida a Hombre que Ingresó a Nadar en Presa del Norte de Veracruz

Personal de emergencia realizó labores de búsqueda durante varias horas hasta recuperar los restos, que fueron trasladados al servicio forense para las diligencias correspondientes

Un hombre fue encontrado sin vida en una presa de El Morisco, Cazones.Un hombre fue encontrado sin vida en una presa de El Morisco, Cazones. Foto: PC de Cazones de Herrera

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En Veracruz, encuentran cuerpo de hombre en presa de El Morisco. Autoridades investigan su identidad y causa de la muerte.

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