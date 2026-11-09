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Papa León Reúne a 2.5 Millones de Personas en Misa Masiva en Argentina: Esto Dijo el Pontífice

Se trata del evento más multitudinario que ha encabezado el pontífice desde el inicio de su papado

El papa León reunió a 2.5 millones de personas en la misa masiva en ArgentinaEl papa León reunió a 2.5 millones de personas en la misa masiva en Argentina. Foto: EFE

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En Buenos Aires, Papa León XIV congrega a millones para una misa histórica. Su llamado: fortalecer la fe en familia con gestos sencillos.

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