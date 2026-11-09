Papa León Reúne a 2.5 Millones de Personas en Misa Masiva en Argentina: Esto Dijo el Pontífice

Durante su visita a Argentina, el papa León XIV reunió hoy a dos millones y medio de personas para la misa masiva que celebró ante el Monumento de los Españoles y en el recorrido de la avenida Libertador de Buenos Aires, el evento más multitudinario desde que comenzó su pontificado en mayo de 2025, informó el Vaticano.

En su homilía, el papa León defendió la vigencia de la familia cristiana como "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Fue la Misa del Papa León en Buenos Aires, Argentina

León XIV se emocionó al mencionar a su predecesor, "nuestro amado" papa Francisco, y llamó a los padres a transmitir la fe a sus hijos "con los gestos más sencillos" como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua".

La misa concluyó con una comunión multitudinaria en puestos móviles donde laicos entregaron decenas de miles de hostias a los fieles.

Al grito de "Olé, olé, León, León" y agitando banderas de Argentina y el Vaticano, los miles de fieles formaron un corredor de más de dos kilómetros sobre la avenida Del Libertador por el que pasó el pontífice en el papamóvil.

Este martes, el papa continuará con su visita en Argentina con un viaje a Córdoba y el miércoles, se dirigirá a Luján, a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, donde está la basílica que acoge la imagen de la patrona de Argentina donde también se esperan más de un millón de asistentes a los actos.

Con información de N+ y agencias.

RMT