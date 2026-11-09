Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial en Querétaro Inician Paro de Labores

La suspensión de actividades se mantendrá durante dos días en las sedes de José Siurob, Ignacio Allende y el circuito local, únicamente se atenderán trámites relacionados con casos urgentes

Inicia Paro de Labores en Sedes del Poder Judicial en QuerétaroInicia Paro de Labores en Sedes del Poder Judicial en Querétaro. Foto: N+

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Los trabajadores rechazan la aplicación de nuevas evaluaciones al personal de carrera, al considerar que podrían poner en riesgo la permanencia de sus plazas. También cuestionan los criterios establecidos para calificar su desempeño.

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