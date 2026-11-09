Trabajadores del Poder Judicial en Querétaro Inician Paro de Labores

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Querétaro iniciaron un paro de labores en rechazo a la aplicación de exámenes de evaluación aprobados por el órgano de administración, al considerar que estas medidas ponen en riesgo la estabilidad de sus plazas.

La protesta contempla la suspensión de actividades durante el lunes y martes, mientras esperan la publicación del acuerdo oficial correspondiente, prevista para el miércoles. Durante el paro, únicamente se mantendrá la atención de trámites relacionados con casos urgentes.

Las sedes que participan en esta movilización son las ubicadas en los edificios de José Siurob, Ignacio Allende y el circuito local.

Erika Díaz López, secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Segundo Circuito, explicó que el personal de carrera ya acreditó las evaluaciones necesarias para ingresar y desempeñar sus cargos, por lo que considera injustificado que ahora deban someterse a nuevas pruebas.

También señaló que, a diferencia de los trabajadores de carrera, a los titulares electos no se les exigió comprobar sus conocimientos mediante evaluaciones.

Díaz López manifestó su inconformidad con el esquema propuesto, debido a que asigna un 60 por ciento de la calificación a la opinión de mandos o compañeros y establece una vigencia de dos años, con el riesgo de destitución.

A consideración de los trabajadores inconformes, estas disposiciones podrían utilizarse para reducir las plazas de base ante la falta de recursos económicos en la institución.