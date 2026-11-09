Sociedad

¿Dónde Hay Paro de Trabajadores del INE? No Hay Servicio en Estas Sedes

Piden de 25% a 100% de aumento, según la sede, y se reunirán con la presidenta provisional del INE

¿Dónde Hay Paro de Trabajadores del INE? No Hay Servicio en Estas SedesTrabajadores del Instituto Nacional Electoral de los cinco distritos de Morelos se unieron al Paro Nacional. Foto: Cuartoscuro

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