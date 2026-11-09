¿Dónde Hay Paro de Trabajadores del INE? No Hay Servicio en Estas Sedes

Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciaron este lunes 9 de noviembre un paro nacional que dejó módulos cerrados en Veracruz, Sonora y Tamaulipas, entre otras entidades, y servicio limitado en Puebla y la Ciudad de México.

El paro se extendió a Veracruz y otras 19 entidades del país. En el país hay poco más de 800 módulos, 33 de ellos en la capital, donde los de la alcaldía Cuauhtémoc y algunos de Benito Juárez operan con normalidad. En Iztapalapa, un módulo trabaja con personal limitado y solo atiende citas programadas, por lo que ciudadanos como una joven que acudió a tramitar su credencial por primera vez fueron enviados a regresar este martes.

Así está la situación en los estados:

Veracruz: los módulos permanecen cerrados. En el de la avenida Rafael Cuervo, en la zona norte de la ciudad, los empleados colocaron una lona con la leyenda "En este módulo se trabaja bajo protesta" y exhibieron un pliego petitorio. Dos módulos del puerto y uno en Córdoba no abrieron sus puertas.

Sonora: permanecen cerrados todos los módulos, salvo el de Guaymas, que trabaja bajo protesta. En Hermosillo laboran alrededor de 40 personas en los módulos, que piden salario digno, personal suficiente, infraestructura adecuada y respeto a sus derechos laborales.

Tamaulipas: el cierre es parcial. El módulo de la avenida Constituyentes cerró y dejó sin atención a ciudadanos con cita; los empleados colocaron una lona en la que piden comprensión a los usuarios. El de la avenida Lauro Villar también está cerrado, pero por falta de energía eléctrica. Las oficinas de la zona centro, Nuevo Laredo y Reynosa operan con normalidad. En Ciudad Victoria la situación es mixta, con trabajadores laborando y otros con lonas. En Altamira las oficinas están cerradas y en Tampico el personal labora bajo protesta.

Chihuahua: en Ciudad Juárez, decenas de ciudadanos encontraron cerrado y sin personal el módulo ubicado en una plaza comercial sobre Óscar Flores y Zaragoza. Los demás módulos operan con normalidad.

Morelos: trabajadores de los cinco distritos del INE en el estado se sumaron al paro nacional en exigencia de mejoras salariales. Unos 70 participan en la protesta, y en Cuernavaca un módulo exhibe un aviso de que está en paro.

Puebla: en el módulo de plaza San Diego, en San Pedro Cholula, los empleados suspendieron actividades. En otros puntos se mantiene la atención, con interrupciones momentáneas para lanzar consignas, por lo que podría haber retrasos en los trámites. Los trabajadores piden un salario equivalente a dos salarios mínimos, y denuncian que perciben cerca de 9,600 pesos mensuales con jornadas de hasta diez horas diarias, seis días por semana. También exigen pago de horas extras, mejores prestaciones y equipo adecuado. Una manifestante dijo que se respeta a quienes decidieron abrir y que no habrá represalias para quien participe en la protesta.

En redes sociales se difundieron reportes de otras sedes:

Valle de Toluca, Estado de México: publicaciones muestran módulos con rejas cerradas y carteles del paro nacional. No hay una lista completa de sedes cerradas en la entidad.

Tuxpan, Veracruz: se reporta que el módulo de la calle Revolución, esquina con Zaragoza, colocó una lona con la leyenda "En este módulo se trabaja bajo protesta" y que los trámites se reanudarían hasta este martes.

Iguala, Guerrero: se informa que el módulo de la calle Escobedo, en el centro, permanece cerrado por un paro de 24 horas, con lonas colocadas por los trabajadores.

Córdoba, Veracruz: circuló la convocatoria de paro para este lunes y se advierte que podrían verse afectados trámites como la expedición, reposición, actualización y entrega de credenciales.

Decenas de trabajadores de los módulos se manifiestan desde la mañana en el acceso principal de las oficinas centrales del INE. Denuncian salarios por debajo del mínimo, jornadas extraordinarias sin pago de tiempo extra, abusos con los periodos vacacionales, falta de infraestructura y equipo, y malos tratos. Exigen al menos 25% de aumento. La presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz, se comprometió a atender a los inconformes.

Israel, empleado de un módulo del INE, dijo que pelean por condiciones dignas de trabajo.

"Nosotros, que somos la cara del Instituto, estamos siendo tratados de una manera injusta", afirmó.

El paro se mantuvo luego de que el INE anunciara el domingo 8 de noviembre, mediante un comunicado, siete medidas para el personal de los módulos tras revisar sus condiciones laborales, salariales y operativas. La principal es un incremento salarial de 6% a partir de enero de 2027 para el personal con nivel FA1.

Daniel Mejía, trabajador del INE, explicó que ese aumento equivale a unos 300 pesos por quincena y confirmó que el paro continúa.

"Esto es una burla hacia nosotros", dijo.

Las demás medidas incluyen el respeto a jornadas, descansos y prestaciones, entre ellos los 30 minutos para consumir alimentos. Para el segundo periodo vacacional de 2026, el INE fijará del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, y los cinco días restantes se otorgarán de forma escalonada, según las necesidades del servicio. La capacitación se realizará dentro de la jornada laboral.

El instituto también informó que mantiene en marcha procedimientos para renovar el equipamiento tecnológico de los módulos y que dará atención prioritaria a materiales, papelería, combustible, artículos de limpieza y servicios de limpieza y vigilancia. Los gastos de campo, viáticos, peajes y pasajes pendientes de 2026 se atenderán conforme a los procedimientos administrativos y los recursos disponibles. El INE reconoció que algunas soluciones requieren análisis, planeación y recursos, y que avanzará en las medidas viables.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Consejo General del INE atender las demandas de los trabajadores.

La convocatoria al paro se difundió en redes sociales. Los trabajadores piden salario digno y nivelación de sueldos, en medio de las denuncias por posibles actos de corrupción durante la gestión de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei. La Auditoría Superior de la Federación recibió testimonios, documentos, fotografías, videos y datos financieros para investigar posibles irregularidades en el INE y en los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

CT