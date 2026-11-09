Video del Momento de Explosión en Planta Siderúrgica en Turquía que Dejó Varios Muertos

Este lunes se registró una fuerte explosión y un subsiguiente incendio en una planta siderúrgica en Aliaga, en el oeste de Turquía.

Usuarios de redes sociales y medios internacionales compartieron video del momento de la explosión que dejó al menos 16 personas muertas y otras 13 heridas, según confirmó el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien anunció la apertura de investigaciones sobre la tragedia.

"Se determinarán las circunstancias que rodean este trágico suceso, que ha entristecido profundamente a nuestra nación, incluyendo cómo y por qué ocurrió, si hubo negligencia y quién es el responsable", declaró Erdogan por televisión.

Investigan causas de explosión

Los videos muestran una enorme nube de humo denso elevándose hacia el cielo, mientras las llamas parecían envolver una estructura alta dentro de la planta HABAS Demir Çelik, en Aliağa.

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Cabe destacar que HABAS es un grupo de propiedad privada y uno de los principales productores de acero de Turquía.

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La detonación se produjo sobre las 12: 00 horas (local) y según las autoridades locales, la explosión tuvo lugar al caer sobre un conducto de gas material de construcción que estaba siendo movido por una grúa.