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Video del Momento de Explosión en Planta Siderúrgica en Turquía que Dejó Varios Muertos

El lugar donde ocurrió el accidente pertenece a uno de los principales productores de acero del país

Explosión en planta siderúrgica en TurquíaExplosión en planta siderúrgica en Turquía. Foto: AFP vía Demiroren News Agency

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Explosión en acería de Aliaga, Turquía, cobra 10 vidas. Las operaciones de rescate continúan con 4 trabajadores desaparecidos. Descubre los detalles de este lamentable accidente.

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