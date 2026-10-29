Video del Derrumbe en Capadocia: Reportan Dos Muertos en Zona Turística de Turquía

Las imágenes del derrumbe de una chimenea de hadas, en la región turística de Capadocia, en Turquía, que dejó un saldo de al menos dos muertos y una persona lesionada, han comenzado a dar vuelta al mundo.

El gobernador de Nevsehir, Huseyin Kok, confirmó el incidente ocurrido este jueves, en donde las lluvias provocaron el desplome de una formación rocosa ubicada en una de las zonas más populares para el turismo en el país.

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"Hemos recuperado los cuerpos de las dos personas que perdieron la vida. Un herido fue hospitalizado", declaró el funcionario.

En redes sociales han circulado imágenes del momento exacto en que ocurre el derrumbe. En el lugar se pueden observar docenas de personas cercanas, así como vehículos. Enormes rocas se desplomaron en la zona turística de Capadocia.

El fatal accidente ocurrió a las 15:15, tiempo local, en el museo al aire libre de Göreme, un recinto turístico con control de entrada que alberga numerosas iglesias ortodoxas que son excavadas en roca.

Hasta el momento se han recuperado los cuerpos de dos personas y una persona herida, aunque el gobernador local informó que continúan las labores de rescate.

“Hacia las 15:15 horas se produjo un corrimiento de tierra debido a las fuertes lluvias. A causa del corrimiento, una gran roca se desprendió y cayó”, explicó el gobernador.

Desde el miércoles pasado, la región de Capadocia ha registrado fuertes lluvias y vientos, lo que ha obligado a cancelar actividades como viajes en globo aerostático, una actividad muy popular para los turismos en esa zona.

El jefe de prensa del jefe de turismo en Capadocia, Cem Aslanbey, dijo que el desplome de la formación rocosa se contribuyó a las fluctuaciones de temperatura, con ciclos de congelamiento y descongelamiento.

La erosión por viento y lluvias de este paisaje, con sedimentos de diferente resistencia, pero en gran parte relativamente blandos, lo que facilitó también la excavación de las iglesias subterráneas, ha creado formaciones geológicas de extrañas formas, como de setas o torres.

TLS