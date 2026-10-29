Internacional

Video del Derrumbe en Capadocia: Reportan Dos Muertos en Zona Turística de Turquía

Imágenes mostraron el momento exacto en el que ocurrió el derrumbe en este centro turístico, que dejó al menos dos personas sin vida

Equipos de emergencia cerca de la formación rocosa en Capadocia, Turquíaquipos de emergencia cerca de la formación rocosa en Capadocia, Turquía, el 29 de octubre del 2026. Foto: Turan Bulut/IHA via AP

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Derrumbe mortal en Capadocia: al menos 2 fallecidos tras el colapso de una formación rocosa. Las lluvias y el clima extremo son responsables. Infórmate aquí.

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