Seguridad

Hombres Armados Atacan a Balazos Casa en la Colonia Arboledas, en García, NL

Las detonaciones alarmaron a los vecinos y generaron la movilización de las autoridades de seguridad hasta la calle Ficus

Policía de García investiga ataque a balazosElementos de la Policía de García acordonaron la calle para la investigación. Foto: N+

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