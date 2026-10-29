Hombres Armados Atacan a Balazos Casa en la Colonia Arboledas, en García, NL

Hombres armados a bordo de una motocicleta arribaron a la colonia Las Arboledas, en el municipio de García, Nuevo León, y dispararon de manera directa contra un domicilio. De inmediato, vecinos alertaron a la policía sobre lo ocurrido.

El ataque a balazos se registró en la calle Ficus, hasta donde se movilizaron autoridades de seguridad después de recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. La zona fue acordonada por elementos de la Policía de García para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Los vecinos de la colonia mencionaron que es una familia tranquila la que habita la vivienda que fue objetivo del ataque, por lo que no descartan que se haya tratado de una equivocación; si embargo, las autoridades continúan con las indagatorias.

El hecho se registró durante la madrugada y causando alarma entre los vecinos. Policías municipales y agentes de investigación permanecieron en el sitio recabando evidencias para esclarecer la causa del ataque contra dicha vivienda de la colonia Las Arboledas, en García.

Hasta el momento, los agresores armados no han sido identificados y se desconoce su paradero. Las autoridades continúan revisando la zona y las cámaras de seguridad cercanas para localizar a los presuntos responsables del ataque.

Con información de Ángel Giner | N+

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