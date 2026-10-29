Seguridad

Bloqueos en Matamoros: Se Reporta Presencia de Ponchallantas en Diversos Puntos

Las autoridades han informado que se presentan diversas situaciones de riesgo en cruces de la ciudad

Bloqueos Hoy en Matamoros: Se Reporta Presencia de Ponchallantas en Diversos PuntosBloqueos Hoy en Matamoros. Foto: N+

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Caos vial en Matamoros: Bloqueos en avenidas principales y presencia de ponchallantas. Conoce las zonas afectadas y toma precauciones al transitar.

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