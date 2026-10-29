Bloqueos en Matamoros: Se Reporta Presencia de Ponchallantas en Diversos Puntos

Se reportaron bloqueos con unidades del transporte público en diferentes vialidades de Matamoros, Tamaulipas, entre ellas la avenida Pedro Cárdenas y Periférico, así como Virgilio Garza Ruiz, en el acceso a la avenida Leyes de Reforma.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre los puntos afectados hoy jueves 29 de octubre por estos bloqueos en distintos sectores de la ciudad:

Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala, colonia Obrera.

Sendero Nacional y Emilio Portes Gil, colonia Los Arados.

Pedro Cárdenas y Agapito González, colonia Infonavit Buenavista.

Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas, colonia La India.

Avenida 12 de Marzo y Constituyentes, colonia Puerto Rico.

Avenida Pedro Cárdenas y Brecha 18, ejido La Luz.

Chapultepec y Primero de Mayo, colonia Esteros San Pablo.

Laura Villar y calle Primera, colonia Modelo.

Ante la situación de riesgo, la Escuela Secundaria Técnica No. 76 informó que recibió instrucciones de las autoridades para mantener a los estudiantes dentro del plantel como medida preventiva.

La escuela indicó que las aulas permanecerán cerradas y que los alumnos únicamente serán entregados a sus padres o tutores a la hora de salida. Además, anunció la suspensión de clases en el turno vespertino.

Se recomienda a la población tomar precauciones al circular por las zonas señaladas y mantenerse atenta a la información de las autoridades.

Por otra parte, a raíz de estos hechos, el coordinador de Protección Civil en Matamoros, resultó lesionado mientras atendía un incendio que involucró a un vehículo y una camioneta particular, en medio de los bloqueos registrados en distintos sectores de la ciudad.

La situación se suma a la jornada de tensión que se vive en el municipio fronterizo, donde se ha registrado la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De igual manera, autoridades estadounidenses se pronunciaron emitiendo un comunicado en donde alertan por el cierre de puentes internacionales; hasta el momento no han dado mayor información.

Por su parte, Beto Granados, alcalde de Matamoros, pidió a la ciudadanía tomar precauciones debido a una posible situación de riesgo en diversos puntos de la ciudad. Asimismo, pidió mantenerse informados a través de páginas oficiales y evitar traslados innecesarios.