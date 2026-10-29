Política

Claudia Sheinbaum Realiza Guardia de Honor durante Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

La Presidenta encabezó un homenaje que se realizó en Palacio Nacional al referente de la izquierda en México

La presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: N+La presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: N+

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Claudia Sheinbaum asiste al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y figura clave de la izquierda mexicana. Un adiós que resuena en la política del país.

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