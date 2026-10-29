Claudia Sheinbaum Realiza Guardia de Honor durante Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió hoy al Panteón Francés, donde se realizó el funeral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pieza clave en la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fallecido el 28 de octubre de 2026, a los 92 años de edad. La mandataria realizó guardia de honor durante el acto fúnebre.

Varios personajes de la política mexicana lamentaron el fallecimiento de Cárdenas Solórzano y asistieron al funeral, que se lleva a cabo en el Panteón Francés, ubicado en la Calzada Legaria, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Previo a la llegada de Sheinbaum Pardo, arribó al Panteón Francés Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estamos tristes. Estamos realmente de luto”, declaró la fiscal Ernestina Godoy. “Los mexicanos lo tenemos en el corazón”, agregó.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria encabezó un homenaje al hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río en el que participaron Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de las Mujeres; y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

La presidenta lamentó el fallecimiento del ingeniero Cárdenas y envió un abrazo solidario a sus hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

“Hasta siempre al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, mencionó Sheinbaum Pardo.

La mandataria expuso el legado que dejó Cuauhtémoc Cárdenas a la izquierda mexicana, con honestidad y democracia como principales pilares. Además, recordó el momento político que vivió México en 1988 cuando se perpetró un fraude electoral que impidió que el ingeniero llegara a la Presidencia del país.

La elección presidencial de 1988 derivó en la creación del PRD, partido que “después se descompuso totalmente” y entonces nació Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló Sheinbaum Pardo.

Aunque el funeral es privado, la familia Cárdenas Batel permitió a los personajes de la política del país acudir a la despedida de su padre.

Minutos después de las 13:00 horas, la presidenta Sheinbaum Pardo salió del Panteón Francés. De acuerdo con su agenda, esta tarde realizará una gira de trabajo en Hidalgo.