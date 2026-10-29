Detienen a Presunto Feminicida de Mujer Hallada en Barranca en Córdoba, Veracruz

Carlos ’N’ de 52 años fue detenido por elementos de la policía ministerial, al cumplimentar una orden de aprehensión como presunto responsable del feminicidio de su pareja.

De acuerdo con la información, se le investiga de presuntamente matar a su pareja sentimental identificada como Guadalupe Espinoza Arispe, de 51 años.

La mujer fue reportada como desaparecida el 22 de septiembre de 2026 y un día después su cuerpo fue localizado en una barranca cercana a su domicilio, en la colonia Los Carriles de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con las investigaciones, Guadalupe había sostenido una discusión con su pareja sentimental, con quien vivía en esa colonia.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales, que determinarán su situación jurídica conforme al procedimiento legal.