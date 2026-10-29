Seguridad

Detienen a Presunto Feminicida de Mujer Hallada en Barranca en Córdoba, Veracruz

El cuerpo de Guadalupe fue encontrado cerca de su domicilio, luego de presuntamente sostener una discusión con el hombre capturado

Detienen a presunto feminicida de Guadalupe Espinoza en Córdoba.Detienen a presunto feminicida de Guadalupe Espinoza en Córdoba. Foto: Miguel Montes de Oca

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Guadalupe Espinoza fue encontrada sin vida en una barranca en Córdoba. Su pareja, Carlos 'N', ha sido detenido como presunto responsable.

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