Sociedad

El Pan de Muerto Tiene un Nombre Distinto en Hidalgo y le Dan Un Uso Particular

Las piezas gastronómicas relacionadas con el Xantolo forman parte de las costumbres con las que distintas comunidades hidalguenses recuerdan a sus difuntos

Pan de muertoPan de muerto, elemento tradicional del altar de Día de Muertos. Foto: N+

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