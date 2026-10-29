El Pan de Muerto Tiene un Nombre Distinto en Hidalgo y le Dan Un Uso Particular

El pan de muerto tiene diferentes nombres, formas e ingredientes según la región de México. En Hidalgo, algunas de sus variedades más representativas son las pelucas, las moriscas y el pan relacionado con el Xantolo, la celebración del Día de Muertos en la Huasteca.

Estas preparaciones se distinguen por sus características y por la relación que mantienen con las tradiciones de cada localidad. De acuerdo con información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la diversidad de panes refleja las costumbres que acompañan las ofrendas y los rituales dedicados a los difuntos.

¿Cómo se llaman los panes de muerto tradicionales de Hidalgo?

En el estado se elaboran distintas variedades, cuyos nombres y características cambian de una comunidad a otra. Entre ellas destacan las siguientes:

Las pelucas son una de las variedades de pan de muerto que se preparan con harina de trigo y tradicionalmente se horneaban en hornos conocidos como calabaceros.

Su apariencia se asemeja a la de un pambazo y presenta una pequeña porción de masa en uno de sus extremos. Este detalle se relaciona con los peinados que antiguamente se hacían en las pelucas, de donde proviene su nombre.

Además de formar parte de las costumbres alimentarias de la temporada, estos panes se acostumbraban repartir durante los velorios y colocar en las ofrendas para recordar a las personas fallecidas.

Otra variedad tradicional son las moriscas, cuya preparación incluye harina, canela, huevo y pulque. La combinación de estos ingredientes distingue a esta pieza de otras elaboraciones que se consumen durante las festividades de noviembre.

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