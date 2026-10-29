Helicóptero Militar Italiano se Estrella en Bosnia y Deja 4 Muertos y 11 Heridos
Los heridos se encuentran en condición estable y reciben tratamiento médico
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Un helicóptero de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Europea en Bosnia se estrelló en el norte del país, dejando un saldo de cuatro personas muertas y 11 heridos, según autoridades.
El helicóptero CH-47 Chinook italiano se estrelló durante un entrenamiento en una zona cercana a la ciudad de Brčko. La fuerza de la Unión Europea, o EUFOR, indicó que los heridos se encuentran en condición estable y reciben tratamiento médico.
El portal de noticias Klix publicó fotos que muestran un helicóptero destruido sobre el césped.
EUFOR señaló que se estaba llevando a cabo una investigación “exhaustiva y completa” y que luego dará más información.
Añadió que “no se dañó infraestructura civil, propiedades ni vehículos, y no hubo civiles heridos”.
La misión de EUFOR, integrada por mil 200 soldados, asumió el relevo de la OTAN en 2004 para ayudar a mantener la seguridad y supervisar las disposiciones militares de un acuerdo de paz que puso fin a la guerra de 1992-95. Opera bajo un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.
AMP