Internacional

Helicóptero Militar Italiano se Estrella en Bosnia y Deja 4 Muertos y 11 Heridos

Los heridos se encuentran en condición estable y reciben tratamiento médico

El lugar donde se estrelló el helicóptero en Brcko, Bosnia, el 29 de octubre del 2026. Foto: APEl lugar donde se estrelló el helicóptero en Brcko, Bosnia, el 29 de octubre del 2026. Foto: AP

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