Helicóptero Militar Italiano se Estrella en Bosnia y Deja 4 Muertos y 11 Heridos

Un helicóptero de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Europea en Bosnia se estrelló en el norte del país, dejando un saldo de cuatro personas muertas y 11 heridos, según autoridades.

El helicóptero CH-47 Chinook italiano se estrelló durante un entrenamiento en una zona cercana a la ciudad de Brčko. La fuerza de la Unión Europea, o EUFOR, indicó que los heridos se encuentran en condición estable y reciben tratamiento médico.

El portal de noticias Klix publicó fotos que muestran un helicóptero destruido sobre el césped.

EUFOR señaló que se estaba llevando a cabo una investigación “exhaustiva y completa” y que luego dará más información.

Añadió que “no se dañó infraestructura civil, propiedades ni vehículos, y no hubo civiles heridos”.

La misión de EUFOR, integrada por mil 200 soldados, asumió el relevo de la OTAN en 2004 para ayudar a mantener la seguridad y supervisar las disposiciones militares de un acuerdo de paz que puso fin a la guerra de 1992-95. Opera bajo un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

AMP